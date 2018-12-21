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争夺洛阳之战 瓦岗军终失败
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.12.10 08:17

　　瓦岗军大败隋军后，声势大振，各地归顺者络绎不绝。李密在洛口城(今兴洛仓附近)安营扎寨，攻城略地，占领了河南大部分郡县。不过，接下来的争夺东都洛阳之战，瓦岗军却以失败告终，李密也投奔了李渊。

　　控制中原达到鼎盛

　　隋大业十三年(公元617年)，李密兵临东都洛阳城下，偷袭回洛仓。他率部进攻偃师、金墉城(当时洛阳城东边的小城)失利，不得已只好撤回洛口城。

　　后李密又率兵重占回洛仓，修营垒、挖沟堑，对洛阳形成合围之势。隋军予以反击，两军在回洛仓北展开激战，结果隋军败走。随后，李密公开发布讨隋檄文，列举隋炀帝杨广十大罪过，通告全国。

　　七月，隋炀帝调遣精锐部队镇压瓦岗军，并授权王世充统一协调指挥。面对强敌，李密一方面与李渊结盟，达成互不侵犯协约，另一方面招降武阳郡丞元宝藏。李密还派遣元宝藏等在黄河北岸一举占领黎阳仓(在今河南浚县)，开仓放粮。饥民蜂拥而至，纷纷加入瓦岗军，瓦岗军迅速增至20余万人。这时，瓦岗军控制了中原广大地区，进入鼎盛时期。

　　两军对峙不断交战

　　外部形势一片大好，瓦岗军却发生了内讧。李密杀害了瓦岗军的建立者翟让。同时，他被胜利冲昏了头脑，独断专行，有功不赏，兵士怨声载道，为瓦岗军失败埋下祸根。

　　隋炀帝调集军队会于东都洛阳，命王世充统一指挥，从洛阳出发，抵达洛口城，准备攻打瓦岗军。

　　隋大业十四年(公元618年)年初，王世充完成部署，引兵东进，在巩县(今河南巩义)屯营，在洛河以北对瓦岗军发起进攻。隋朝名将王辩攻破李密部队的外围营寨，眼看胜利在望，不料，王世充不明底细，下令鸣金收兵，王辩功败垂成。李密乘机反击，亲率敢死队追击，王辩战死，隋军全线溃败。

　　随后，李密乘胜率军占领金墉城，加紧修复城门、城墙和其他防御设施，作为大本营与隋军分庭抗礼，并屯兵邙山。洛阳城岌岌可危，隋急忙派兵出城抵抗，但是将领段达见瓦岗军阵容强大严整，尚未交锋，便吓得掉头逃窜。瓦岗军纵兵追击，隋军大败，偃师、柏谷及河阳一带的地方官纷纷献地投降瓦岗军。

　　全面溃败李密降唐

　　同年三月，隋朝政局发生剧变。隋右屯卫将军宇文化及在江都(今江苏扬州)弑杀隋炀帝杨广，立秦王杨浩为傀儡皇帝。同时，隋朝重臣在洛阳拥立杨侗(dòng)为皇帝，史称皇泰帝。然后，宇文化及亲率大军北上，扬言要返回关中。

　　同年九月，王世充乘李密战后疲惫之机对瓦岗军发起进攻，准备与其决一雌雄。李密留大将王伯当据守金墉城，派邴元真保卫洛口仓，自领精兵出兵偃师，在邙山上严阵以待。

　　王世充在夜间派骑兵潜入邙山谷中埋伏，天一亮就发起猛攻，同时派人火烧李密军营。李密军猝不及防，一败涂地，率余部逃奔洛口城，但洛口仓守将邴元真已叛变。王伯当看大势已去，放弃金墉城，退保河阳(今河南孟州)。李密走投无路，只得率众投奔王伯当。李密本打算东山再起，但部下人心涣散，难以挽救败局，在王伯当的劝说下投奔李渊。至此，瓦岗军失败。不久，王世充在东都洛阳僭位称帝，建立郑国，年号开明，开始割据中原。(记者 贾臻)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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