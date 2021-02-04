【河洛党史故事】中共洛阳组：诞生百年 薪火永传

100年前，1921年12月，中共洛阳组成立，成为河南第一个党组织，也是全国最早的一批党组织。

100年前，1921年12月，中共洛阳组成立，成为河南第一个党组织，也是全国最早的一批党组织。

追忆红色历史，中共洛阳组的故事要从游天洋讲起。1920年冬，进步青年游天洋来到陇海铁路洛阳车站工作。当时，洛阳车站是陇海铁路上的一个大站，除了车站，还有东西两个工厂和一个医院，共有职工1000余名。

在半封建半殖民地的旧中国，中国铁路工人深受压迫。当京汉铁路长辛店工人俱乐部、郑州京汉铁路工人俱乐部成立的消息传到洛阳后，工人们十分高兴，奔走相告。

游天洋先后派人到长辛店和郑州学习经验，在他的努力下，1921年11月洛阳铁路工人也成立了自己的工人俱乐部。不久，陇海铁路就发生了“八号门事件”“工牌事件”，工人们群情激愤。

游天洋认为，反抗帝国主义压迫的时机已经成熟，他积极参与并领导工人运动，也更加坚定了献身革命的决心。后经李大钊和罗章龙介绍，游天洋加入了中国共产党。

此后，游天洋开始在洛阳发展党员，推动工人运动。1921年12月，经游天洋介绍，白眉珊、王福顺宣誓入党，中共洛阳组正式成立。

中共洛阳组成立后，在革命斗争中多次遭到敌人破坏，但顽强的共产党人不畏艰险，迅速组织和恢复党组织，促进洛阳革命运动不断前行。在中共洛阳组的影响下，郑州、开封、商丘等地纷纷发展党员、设立党组织、成立工会，共产主义的火种在中原大地上熊熊燃烧。

穿越百年时光，回顾激情岁月。从中共洛阳组诞生那一刻起，红色基因就融入了洛阳的城市血脉，至今仍鼓舞着千千万万的后来者坚守初心。（记者 郭飞飞 见习记者 谢娜娜 通讯员 贾巍丽）