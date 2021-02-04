洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

【河洛党史故事】中共洛阳组：诞生百年 薪火永传
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.10 08:17

　　100年前，1921年12月，中共洛阳组成立，成为河南第一个党组织，也是全国最早的一批党组织。

　　追忆红色历史，中共洛阳组的故事要从游天洋讲起。1920年冬，进步青年游天洋来到陇海铁路洛阳车站工作。当时，洛阳车站是陇海铁路上的一个大站，除了车站，还有东西两个工厂和一个医院，共有职工1000余名。

　　在半封建半殖民地的旧中国，中国铁路工人深受压迫。当京汉铁路长辛店工人俱乐部、郑州京汉铁路工人俱乐部成立的消息传到洛阳后，工人们十分高兴，奔走相告。

　　游天洋先后派人到长辛店和郑州学习经验，在他的努力下，1921年11月洛阳铁路工人也成立了自己的工人俱乐部。不久，陇海铁路就发生了“八号门事件”“工牌事件”，工人们群情激愤。

　　游天洋认为，反抗帝国主义压迫的时机已经成熟，他积极参与并领导工人运动，也更加坚定了献身革命的决心。后经李大钊和罗章龙介绍，游天洋加入了中国共产党。

　　此后，游天洋开始在洛阳发展党员，推动工人运动。1921年12月，经游天洋介绍，白眉珊、王福顺宣誓入党，中共洛阳组正式成立。

　　中共洛阳组成立后，在革命斗争中多次遭到敌人破坏，但顽强的共产党人不畏艰险，迅速组织和恢复党组织，促进洛阳革命运动不断前行。在中共洛阳组的影响下，郑州、开封、商丘等地纷纷发展党员、设立党组织、成立工会，共产主义的火种在中原大地上熊熊燃烧。

　　穿越百年时光，回顾激情岁月。从中共洛阳组诞生那一刻起，红色基因就融入了洛阳的城市血脉，至今仍鼓舞着千千万万的后来者坚守初心。（记者 郭飞飞 见习记者 谢娜娜 通讯员 贾巍丽）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·被熟人托关系问病是一种什么体验？
  • ·忍耐腹痛近10天 这事儿可不该忍
  • ·一到外孙女放学时间，她就脖子硬还头痛……
    • 有姿有味网红墙 赏景拍照皆相宜
    有姿有味网红墙 赏景拍照皆相宜
    有姿有味网红墙 赏景拍照皆相宜
        作为游客，来到一座城市，您是否会拍下这样一张照片，照片的背景是古朴的街巷，以及刻着光阴的一道墙。
  • ·半日时光游古村 寻访英烈殉难地
  • ·登名山、观“三湖”、看古迹
  • ·古槐皂角常相伴 近郊可看地坑窑
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳市科技图书馆是否对公众开放？科...
  • 司机朋友注意！洛阳中州路定鼎路口通...
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单，共52个
  • 今明两天洛阳部分区域停供燃气 ，看看...
  • 考古新发现！二里头遗址发掘一处骨器...
  • 点赞！洛阳市首届优秀企业家名单出炉
  • 洛阳市体育人才公寓项目加紧推进【组图】
  • 中小学家长注意！全面提升义务教育质...
  • 洛阳位列第27位！2021年中国城市品牌...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市可折的公交异形卡何时开始出售？
    目前拔智齿不在医保报销范围，需个人自费
    精彩图片
    洛阳地铁2号线车辆已组...
    青春洛阳打卡地：民宿...
    “国子监”门前诵经典 ...
    西工区光明社区：文明...
    精彩热帖

    梦醒的时刻

    隋唐初冬景色

    初冬的隐龙湖

    羚羊
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605