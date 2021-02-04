总编一线行：西工区加快产业转型发展，壮大优势产业集群

加快产业转型升级，是实现高质量发展的必由之路。市第十二次党代会提出，持续推动产业转型，着力提升优势产业集聚度和竞争力。
加快产业转型升级，是实现高质量发展的必由之路。市第十二次党代会提出，持续推动产业转型，着力提升优势产业集聚度和竞争力。
加快产业转型升级，是实现高质量发展的必由之路。市第十二次党代会提出，持续推动产业转型，着力提升优势产业集聚度和竞争力。
在洛阳智能科技产业园，青年科技创新人才会聚，创新舞台活力迸发；在洛阳工业园，新兴产业“无中生有”，传统产业“有中生新”；周王城广场周边，文商旅产业项目“连珠成串”，融合向深推进……
9日，洛报融媒“总编一线行”活动走进西工区，探访产业转型发展带来的新活力和新变化。
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