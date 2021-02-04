洛阳13家民企上榜“2021河南民企百强榜” 洛阳钼业拔得头筹

近日，河南省工商联正式对外发布2021河南民营企业百强榜单，洛阳13家企业上榜，上榜企业数量在全省各地市中排名第二。其中洛阳栾川钼业集团有限公司以1129.81亿元的营业收入规模位居榜首，为全省首个营业收入千亿级民营企业。

近日，河南省工商联正式对外发布2021河南民营企业百强榜单，洛阳13家企业上榜，上榜企业数量在全省各地市中排名第二。其中洛阳栾川钼业集团有限公司以1129.81亿元的营业收入规模位居榜首，为全省首个营业收入千亿级民营企业。

河南省工商联自2013年起开始向社会发布河南民营企业百强榜单，榜单由参与调研的企业上一年度营业收入总额排序产生。今年全省共有692家2020年度营业收入在1亿元以上的民营企业参加调研。

此次洛阳入围该榜单的企业分别为：

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第1位

中浩德控股集团有限公司 第15位

民生药业集团有限公司 第34位

河南省安装集团有限公司 第35位

河南大张实业有限公司 第37位

河南六建建筑集团有限公司 第50位

河南三建建设集团有限公司 第60位

洛阳龙鼎铝业有限公司 第61位

阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司 第75位

洛阳中集凌宇汽车有限公司 第87位

洛阳申泰控股集团有限公司 第90位

洛阳正大食品有限公司 第98位

洛阳香江万基铝业有限公司 第99位 (记者 郭飞飞 通讯员 李静)