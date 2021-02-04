洛阳位列第27位！2021年中国城市品牌影响力百强榜发布

近日，中国社会科学院财经战略研究院重大成果《中国城市品牌影响力报告(2021)》(以下简称“报告”)在北京发布。在2021年中国城市品牌影响力百强榜中，洛阳位列第27位。

洛阳城区 资料图

近日，中国社会科学院财经战略研究院重大成果《中国城市品牌影响力报告(2021)》(以下简称“报告”)在北京发布。在2021年中国城市品牌影响力百强榜中，洛阳位列第27位。

报告选取了全国288个城市，从城市文化品牌影响力指数、城市旅游品牌影响力指数、城市投资品牌影响力指数、宜居品牌影响力指数、城市品牌传播影响力指数5个维度，对30个省及20个主要城市群的品牌影响力进行了评估与测量。