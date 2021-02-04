坚守“红色事业”、为村民谋幸福……这个洛阳人了不起

“感谢党在退休后又给了我工作机会，我想为老百姓干点实事。”魏宏均是这样说的，更是这样做的，他把退休后的时间奉献给了偃师区“红色事业”。

“感谢党在退休后又给了我工作机会，我想为老百姓干点实事。”魏宏均是这样说的，更是这样做的，他把退休后的时间奉献给了偃师区“红色事业”。

近日，记者在八路军豫西抗日独立支队队部纪念馆看到，经过提升，纪念馆青瓦覆顶，古朴而精致……在洛阳市偃师区，一批红色遗迹旧貌换新颜，这离不开修缮者魏宏均的默默付出。

为保护红色遗迹，改变偃师老区落后面貌，2006年6月，时任偃师区老区建设促进会副会长魏宏均主动认领了“责任田”——3个老区镇和80个老区村红色遗迹的保护和修缮。

说干就干。2009年年初，魏宏均来到八路军豫西抗日独立支队队部旧址察看现场情况。经过多次实地调研和研究，最终形成了修缮方案，7月开始修复工程，9月如期开放。八路军豫西抗日独立支队队部旧址成为我市第一个村级革命老区爱国主义教育基地。

正当“红色事业”如火如荼地进行着，魏宏均的身体却“报警”了。2012年，检查身体后医生说他的胆囊严重萎缩。老伴劝他放下工作治疗，他却说：“工作忙着呢，哪有时间！”

这些年来，魏宏均为“红色事业”不停奔走。为收集史料，他奔走各级党史办，征询多家档案馆，走访烈士亲友，收集实物、录像拍照、记录书写……他始终奔波在“红色事业”中，从未向别人透露他的病情。在大家的眼里，他就是一个铁打的老汉！

提起魏宏均，缑氏镇刘庄村年近70岁的王元普忍不住啧啧称赞：“人家不说大话，净办实事。”在王元普心里，他就像邻家兄弟，一点也没有“官架子”。

十年辛苦不寻常。佛光村八路军十三无名烈士墓、车李村八路军烈士陵园、段西村抗战纪念馆……魏宏均在革命老区村修建纪念碑、恢复旧址、建立革命纪念设施等29处，通过展示人物事迹、珍贵实物形成了党史教育乡土系列教材。

病魔没有停止侵袭。2015年医生严肃地告诉他：“胆囊找不到了！”但魏宏均没有停下自己的脚步，他还有未完成的心愿——村民不仅要精神富有，生活也要红火起来。

缑氏镇邢村是一个偏僻的山村，周边群山环绕，又老又窄的土桥是出村“咽喉要道”。历经几十年风雨侵蚀，老旧不堪。桥梁是村民连通外界的主要通道，不仅影响村民出行，还影响村子的发展。

2018年夏天，70岁高龄的魏宏均几次往返洛阳，为村子争取资金8万元。为确定最佳建桥方案，他多次实地察看调研，行走在工地上一线。第一座桥建成后，他决定继续对第二座桥“动手术”。2020年12月25日，第二座桥建成完工，路面硬化扩宽为8米，昔日的“破土桥”变成了入村的“景观桥”，桥两侧漂亮路灯照亮了村民的幸福生活。

2020年10月16日，魏宏均在新桥建成之前因病去世，但他一心为民的精神，指引后人不断前行……（记者 贾臻 杨凤轩 见习记者 梁笑宇）