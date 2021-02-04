暖心！公交车礼让行人 小学生向公交车长鞠躬致谢

近日，一段发生于洛阳市景华路小学附近，公交车在路面黄色网格线前礼让行人，一个背着书包的小男孩向公交车车长鞠躬致谢的视频在网络上热传。网友们纷纷在视频下跟评——“善良的司机，有礼貌的孩子”“有点儿感动”。

近日，一段发生于洛阳市景华路小学附近，公交车在路面黄色网格线前礼让行人，一个背着书包的小男孩向公交车车长鞠躬致谢的视频在网络上热传。网友们纷纷在视频下跟评——“善良的司机，有礼貌的孩子”“有点儿感动”。

视频截图

今天上午，记者联系到了视频中的103路公交车车长秦保荣。回忆起当天的场景，秦保荣仍旧心潮澎湃。她回忆，当天下午两点多，正是孩子们的上学高峰期，她驾车行至景华路太原路口附近，因景华路上车流量较大，所以在靠近路口时她便开始减速礼让行人，当车辆完全刹住后，行人沿路面黄色网格线过马路，这时，一个背着书包、戴着黑框眼镜的小男孩突然向她鞠躬致谢。

秦保荣说，在那一瞬间，她的心里暖暖的，眼眶也湿润了，“做公交车长这么多年的辛苦，在这一刻都只剩下了荣耀与欣慰”。