安装共享晾衣架 涧西区三十八号街坊居民直夸好！

“有了共享晒衣架，晾晒东西方便多了，小区环境也变得更加整洁有序，感觉生活越来越精致！”今日10时，在涧西区三十八号街坊，64岁的居民梁雅杰把洗好的衣服挂上共享晾衣架后高兴地说。

“有了共享晒衣架，晾晒东西方便多了，小区环境也变得更加整洁有序，感觉生活越来越精致！”今日10时，在涧西区三十八号街坊，64岁的居民梁雅杰把洗好的衣服挂上共享晾衣架后高兴地说。

记者看到，梁雅杰使用的共享晾衣架整体为粽红色，两根支柱和拉线均为不锈钢材质，顶部两侧装着写有党建、廉政、爱国等主题的标语牌。目前，像这样的共享晾衣架，小区里有20套，几乎覆盖了各居民楼的每个单位，让居民出门就能晾晒衣物。

三十八号街坊始建于20世纪80年代，现在有13栋楼，居民603户。以前，小区树木、电线杆上挂满了用于晾晒衣物的竹竿或绳子，不仅占用了公共活动场所，也影响了小区的整体形象。实施老旧小区改造后，该小区整体面貌获得较大改善。然而，各类杂物被清除后，居民普遍面临一个问题——晾衣难。

了解到居民需求后，社区党委决定通过申报便民工程项目，解决这一问题。经多次实地勘察、征集居民意见、党委会议讨论等流程后，今年6月20日，20套崭新的共享晾衣架投入使用，既美化了小区环境，又从根源上解决了居民晾衣难的问题。