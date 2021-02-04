洛阳实施“美好生活·民法典相伴”主题宣传工程

三句半表演《司法局的工作都有啥》、戏曲表演《七品芝麻官下乡来普法》……近日，在2021年“宪法宣传周”宣传活动中，孟津区司法局干部职工通过自编、自导、自演接地气的法治文艺节目，生动演绎法治文化，拉近了法治与群众的距离。

三句半表演《司法局的工作都有啥》、戏曲表演《七品芝麻官下乡来普法》……近日，在2021年“宪法宣传周”宣传活动中，孟津区司法局干部职工通过自编、自导、自演接地气的法治文艺节目，生动演绎法治文化，拉近了法治与群众的距离。

这是洛阳市深入开展普法宣传教育，努力营造尊法学法守法用法浓厚社会氛围的一个缩影。

近日印发的《市委宣传部、市司法局关于开展法治宣传教育的第八个五年规划(2021—2025年)》(以下简称《规划》)指出，将不断提升全市公民法治素养，推动全社会尊法学法守法用法，为建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌营造更加良好的法治环境。

《规划》明确了洛阳市今后5年的普法重点内容。据悉，洛阳市将突出学习宣传习近平法治思想，把习近平法治思想作为党委(党组)理论学习中心组学习重点内容，列入党校(行政学院)和干部学院重点课程，推动领导干部带头学习、模范践行；把习近平法治思想融入学校教育，使其进教材、进课堂、进头脑。

洛阳市还将突出宣传宪法，加强对国家工作人员特别是各级领导干部的宪法教育，加强国旗法、国歌法等跟宪法相关法的学习宣传，在青少年成人仪式、学生毕业仪式等活动中设置礼敬宪法环节，推动形成尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法的社会氛围。

“民法典是新中国成立以来第一部以法典命名的法律，是社会生活的百科全书，建起了全方位的民事权利保护体系。”洛阳市司法局有关负责人表示，根据要求，洛阳市将广泛开展民法典普法工作，推动各级党和国家机关带头学习宣传民法典，把民法典纳入国民教育体系，加强对青少年民法典教育，并实施“美好生活·民法典相伴”主题宣传工程。（记者 申利超 通讯员 尚剑玲 文/图）