新安县“两清一护”初见成效 已治理河流约50千米

小河咚咚流淌，岸边绿植环绕。时隔三年，当70岁的新安县五头镇段村村民党捞子重返家乡时发现，家门口那条杂草丛生的臭水沟竟变了样：“回到家都不认路了呢！”

小河咚咚流淌，岸边绿植环绕。时隔三年，当70岁的新安县五头镇段村村民党捞子重返家乡时发现，家门口那条杂草丛生的臭水沟竟变了样：“回到家都不认路了呢！”

党捞子家门前这条河叫金水河，它的变化得益于新安县小流域“两清一护”综合治理。

今年7月以来，按照洛阳市关于小流域清淤、清障、护堤“两清一护”综合治理工作要求，新安县多次召开专题会研究河道治理方案，经过研判，金水河、畛河、皂涧河、磁河、青河、仓田河和洪阳河7条河流需要治理，总长76.98公里。

“轰轰轰……”7日上午，洛报融媒记者在新安县五头镇郭峪村看到，两台挖掘机在河底清理泥沙，金水河河道两侧是用格宾网砌成的护坡，河底部宽约30米。

“从前河道障碍物太多，一遇到大洪水，下游就要遭殃。”新安县水利局工作人员江显辉从手机里找出一张老照片，照片里的金水河满是杂草、树木，“如今河道拓宽、河堤加固，行洪更安全了”。