洛阳“万人助万企”：三天解决重点项目“卡脖子”问题

9日，在位于洛阳市孟津区的昊华气体4600吨/年特种含氟电子气体建设项目现场，由企业自建的110千伏变电站正在进行设备安装，随着供电这一卡脖子问题的解决，该项目将于今年年底顺利投产。

9日，在位于洛阳市孟津区的昊华气体4600吨/年特种含氟电子气体建设项目现场，由企业自建的110千伏变电站正在进行设备安装，随着供电这一卡脖子问题的解决，该项目将于今年年底顺利投产。

卡脖子，一头卡的是昊华气体项目，另一头则是洛阳石化。

按照规划，昊华气体项目计划于今年12月20日投产，但计划接入的安仁220千伏变电站遇到了一个棘手问题——昊华气体110千伏变电站接入安仁220千伏变电站，实施安仁变电站间隔扩建工程，需停电10天左右。而共用安仁变电站的洛阳石化，当前正迎来全年生产的冲刺期，一旦停电将极有可能影响到产品的顺利交付。

作为洛阳市重点企业，洛阳石化的正常生产关系全市经济运行。而另一头，昊华气体的竣工投产也迫在眉睫。

在接到昊华气体项目的诉求后，洛阳市“万人助万企”活动领导小组办公室立即组织国网洛阳供电公司、孟津区政府、洛阳石化、昊华气体负责人到施工现场进行了勘察，现场对供电方案、施工环境等问题进行协调。

经过政府部门、企业、专家组连续三天的共同商讨，一个既满足昊华气体项目投产需求，又确保洛阳石化正常生产运行的“两步走”方案很快出炉了。

洛报融媒记者了解到，第一步是保障昊华气体，先由国网洛阳供电公司负责，利用昊华气体已建的110千伏线路降压10千伏运行，接入220千伏安仁变电站，能够满足昊华气体一期投产用电需求。

第二步是保障洛阳石化，在2022年2月16日洛阳石化检修期间，实施安仁变电站间隔扩建工程，将昊华气体110千伏变电站接入安仁220千伏变电站。

“真是没有想到，这么一个棘手的问题几天就解决了，政府部门的高效协调运转让我们感动，也让我们更加坚定了扎根洛阳、在洛阳发展壮大的信心。”昊华气体项目负责人说。

昊华气体4600吨/年特种含氟电子气体项目一期建设一条1500吨/年电子级三氟化氮气体生产线，其生产的电子气体是半导体、微电子、集成电路等电子信息产业的关键原材料。作为省重点项目，该项目的建成投产对推动我国相应品种电子气体的发展具有重要意义。（记者 李迎博 王艳杰 通讯员 李阳）