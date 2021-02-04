洛阳对酒类市场开展监督检查 发现不规范问题立刻整改

食品经营安全你我同查。9日上午，洛阳市市场监管局通过随机抽签方式选取检查对象，联合瀍河区市场监管局、辖区市场监管所的执法人员一起，对部分酒类售卖商户开展监督检查。

食品经营安全你我同查。9日上午，洛阳市市场监管局通过随机抽签方式选取检查对象，联合瀍河区市场监管局、辖区市场监管所的执法人员一起，对部分酒类售卖商户开展监督检查。

执法人员先后对大张超市(君河店)、酒乐go(蓝湾店)和部分沿街店铺了检查，包括《营业执照》《食品经营许可证》等证照是否在经营范围内及有效期内，进货渠道、进销货台账是否齐全等，针对部分商家存在的不规范问题，现场指出并要求其立刻进行整改。