“海归”返洛当“猪倌” 探索“智慧养猪”新模式

“我们基本实现了无人化管理、高科技养猪。”昨天上午，在位于新安县城关镇的河南省春天农牧科技有限公司，邓骁通过实时监控，饶有兴致地向记者介绍公司的养殖基地。

青年小档案

姓名：邓骁

年龄：31岁

老家：洛阳市新安县

工作岗位：河南省春天农牧科技有限公司总经理

青年心声

在加拿大留学5年，国外的生活虽然安逸，但回到洛阳，让我找到了人生方向。青春是用来奋斗的，年轻的时候拼搏过、奉献过，我才“青春无悔”。

现代养猪需要拥抱互联网，运用新科技、新技术。我不断探索“智慧养猪”新模式，用现代科技加持，为发展“互联网+养殖业”贡献自己的青春力量。

“我们基本实现了无人化管理、高科技养猪。”昨天上午，在位于新安县城关镇的河南省春天农牧科技有限公司，邓骁通过实时监控，饶有兴致地向记者介绍公司的养殖基地。

英系种猪存栏量超过8000头，每年向全国市场投放高品质原种猪、二元种猪及商品猪10万余头，年创产值2000余万元。5年来，先后申报40余项实用新型专利，积极探索出“互联网+养猪”的新模式……

这些成果的背后，离不开2014年邓骁做的一个决定。在加拿大学习市场分析学和人力资源学的邓骁，答应毕业后回乡，帮父亲打理这家高端种猪基因育种公司。

邓骁介绍，这家公司的前身是20世纪80年代末，父亲邓云昌承包的一个倒闭的养猪场。2011年，邓云昌投资1200万元，直接从英国引进高品质曾祖代原种猪，开启了豫西地区原种猪场的先河。

为了快速熟悉公司业务和市场情况，邓骁决定从业务员做起。他先后到山东、河北、山西等地，回访老顾客，拓展新市场。2014年冬天，他在驻马店遇到大雪封路，虽被困4天，但他收获了第一手的市场资料。