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在洛阳，参与捡烟头兑奖品活动的市民人数突破6万人次【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.09 15:23

　　“烟头不落地，洛阳更美丽！”今天上午，记者在洛阳市涧西区南口社区看到，这里的“红马甲”社区志愿者已经集结，准备在辖区社区开展捡烟头活动。

　　50岁的李爱玲是“红马甲”中的一员，此次她不仅自己前来参加活动，还带来了两岁的孙子李民权。“想让孩子从小培养环保意识。”李爱玲一边说着，一边把一个垃圾袋递给了孙子，小家伙儿接到“指令”后，迅速地行动起来，在社区道路及绿化带周边一会儿就找到了3个烟头，引得大家一阵阵的鼓劲儿叫好。

　　该社区党委书记俞靖华介绍，为助力城市文明创建，强化社区居民的城市主人翁意识，南口社区不定期地举行志愿者捡烟头活动，今后，也有计划将这项活动长期开展下去。

　　记者从洛阳市创建办了解到，自10月30日在我市开展“烟头不落地，洛阳更美丽”捡烟头及烟头兑奖活动后，我市市民热情参与，截至目前，参与市民已突破6万人次。

　　“我们鼓励市民群众走上街头巷尾、公园广场等区域，积极捡拾行人丢弃的烟头及曝光随地吐痰、乱扔垃圾等不良行为。”市创建办相关负责人说，我市倡导“承诺戒烟，共享无烟环境”，以助力洛阳创建全国文明典范城市，活动将一直持续到12月31日，目前活动已接近尾声，“希望大家再接再厉，将活动再掀高潮。”(记者 王若馨 文/图/视频)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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