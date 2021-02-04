赞！洛阳6名优秀讲解员获省级比赛大奖

9日，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，洛阳6名优秀讲解员在河南省“红色耀中原”故事会中夺得多项大奖。

9日，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，洛阳6名优秀讲解员在河南省“红色耀中原”故事会中夺得多项大奖。

河南省“红色耀中原”故事会由中共河南省委宣传部、河南省退役军人事务厅、河南省文化和旅游厅、河南省军区政治工作局、河南省文物局共同主办。

大赛以“传承红色基因 赓续红色血脉”为主题，最终的决赛分为专业组和红色故事作品组，设专业组一等奖3名，二等奖7名，三等奖10名；红色故事作品组一等奖2名，二等奖3名，三等奖5名；优秀组织奖若干名。