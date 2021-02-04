洛阳市举行研学指导师技能培训

9日，由洛阳市总工会、洛阳市文化广电和旅游局主办的洛阳市研学指导师技能培训暨首届技能大赛活动在牡丹城酒店举行。

9日，由洛阳市总工会、洛阳市文化广电和旅游局主办的洛阳市研学指导师技能培训暨首届技能大赛活动在牡丹城酒店举行。

研学行业发展水平如何，研学指导师团队的综合能力和素质起到了关键性的作用。本次活动将充分发挥洛阳厚重的历史文化资源，积极配合明年在洛举行的第三届世界研学旅游大会，推动研学旅行指导师队伍的建设，打响“行走洛阳 读懂历史”研学品牌。

本次培训邀请洛阳师范学院课程与教学研究中心主任、洛一高教育集团课程开发中心主任张欣，洛阳理工学院教育科学与音乐学院原副院长、教授、洛阳市旅游协会研学分会专家团成员李焕有，中国一拖东方红工业旅游景区总经理张迎，围绕教育部“双减”政策文件解读及洛阳研学市场规划分解、如何将学科课程融入到研学活动中、研学导师该具备怎样的素质和能力、如何完整系统地执行一次研学活动等课题，对参训人员进行了培训和授课。

来自洛阳市旅游工会各相关单位、洛阳市研学旅行发展联盟各会员单位、洛阳区域挂牌的研学基地、洛阳市授牌研学旅行承办机构、中小学老师、大专院校师生以及洛阳市研学旅行行业从业单位的相关人员参加培训活动。

本次培训活动结束后，洛阳市旅游工会和洛阳市研学旅行发展联盟还将于本月中旬接续举办洛阳研学指导师首届技能大赛，并对获奖者给予奖励和表彰。(记者 李冰 通讯员 王秉杰)