司机朋友注意！洛阳中州路定鼎路口通行规则有变

昨日，洛阳交警微博发布消息，为进一步提升路口通行能力，洛阳交警不断优化配置各类交通设施，以达到最佳的通行效力，洛阳交警老城大队对中州路定鼎路口进行优化。

昨日，洛阳交警微博发布消息，为进一步提升路口通行能力，洛阳交警不断优化配置各类交通设施，以达到最佳的通行效力，洛阳交警老城大队对中州路定鼎路口进行优化。 昨日，洛阳交警微博发布消息，为进一步提升路口通行能力，洛阳交警不断优化配置各类交通设施，以达到最佳的通行效力，洛阳交警老城大队对中州路定鼎路口进行优化。 西南角：原有机动车右转道，非机动车道各一条，现取消机动车右转，将非机动车道拓宽，分成左转，直行加右转，右转三条非机动车道。 东北角：原有机动车右转道两条，非机动车道一条，现取消一条机动车右转道，拓宽非机动车道，将非机动车道划分为左转，右转，直行三条。 （来源：洛阳交警） ⑥