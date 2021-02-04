洛阳医保局：特殊疾病慢性病网络系统完成升级 患者须重新登记

医保系统升级期间，特殊疾病门诊就医费用不能报销，需要自费，怎么办？
医保系统升级期间，特殊疾病门诊就医费用不能报销，需要自费，怎么办？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：医保系统升级期间，特殊疾病门诊就医费用不能报销，需要自费，怎么办？
市医疗保障局回复：首先对您在系统升级期间就医带来的不便表示歉意，前期系统升级期间就医直接报销不成的我局专门发了文件，可以先行自费治疗，然后带有关发票清单等资料到市民之家二楼医保窗口报销。后期需继续治疗的现门特门慢系统已经升级完毕，您可以到医院医保办重新登记一下门特信息就可以使用。今日的不便是为了以后就医的更加方便，敬请谅解，感谢您对我市医保工作的关注。
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