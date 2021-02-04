露营式社交趴，JK班会，宝龙商业鲁豫区域7店同启周年庆

12月份，宝龙商业鲁豫区域迎来7店同庆，各地宝龙广场都组织了丰富多彩的活动，给长期支持和喜爱宝龙广场的顾客带来一道店庆盛宴！

12月份，宝龙商业鲁豫区域迎来7店同庆：青岛地区即墨宝龙广场、李沧宝龙广场、胶州宝龙广场，烟台地区的烟台宝龙广场和蓬莱宝龙广场，河南地区的新乡宝龙广场和洛阳宝龙广场，各地宝龙广场都组织了丰富多彩的活动，给长期支持和喜爱宝龙广场的顾客带来一道店庆盛宴！

即墨宝龙10周年·BLIND BOX·生来发光

青岛即墨宝龙广场BLIND BOX生来发光· 10周年庆12月18日盛大开启，潮流乐队，火辣舞者，知名歌手，现场演绎大型音乐派对。巨型蛋糕，万人庆祝即墨宝龙10周岁生日会。

十年升级，换新活力，“Z世代”当道，引领全新购物消费理念。即墨宝龙10周年庆“Z世代-露营式社交趴”，以露营文化赋能商业体验，打造全新城市系列“购物+”社交体验，让社交随时随地，随心所欲，让购物摆脱目的，欢乐至极。

十年光影，馈赠真情，奇趣抽盲盒、千分蛋糕免费送、幸运锦鲤整点抽、店庆福利-2000个网红恒温杯垫免费送、店庆会员福利秒杀69团100、暖心来店礼·万份棉花糖免费领、百元超市购物卡大放送等诸多活动助力即墨宝龙10周年庆，更有拍抖音抽盲盒等趣味互动回馈新老顾客，开启十年新时代。

胶州宝龙7周年·城市动物园

把动物园搬进胶州宝龙广场需要几步？12.10-12.12日胶州宝龙广场7周年庆，动物嘉年华即将开启。网红动物羊驼、矮马、小浣熊纷纷到场，尼古拉斯火鸡尽显色彩斑斓，还有精彩马戏表演，带你进入动物奇幻世界。

7周年自然要有蛋糕分享，12月11日晚，10米长生日蛋糕邀请全城市民一起分享。除此之外，更为在12月12日为会员精心准备了会员狂欢party，现场将抽出多个锦鲤大奖：全年免费吃自助，全年免费喝奶茶，全年免费K歌，全年免费健身等。

各品牌商户也给出了全年最大折扣力度，餐饮吃100返100，1元抢购优客街小食；针对现场消费顾客，商场也给出了超大力度的抽奖活动，消费满额抽房车(1天)使用权；

胶州宝龙7周年庆，奇乐无穷，邀请您带着对生活的梦想和对未来的憧憬，一起开启一场奇幻旅程。

李沧宝龙10周年·拾光造乐

12月3日，青岛李沧宝龙广场十周年庆典重磅启幕。自2011年开业以来，李沧宝龙不断精进发展思路，优化业态配置。今年，李沧宝龙“爱上生活家”全新定位升级，在这里，每个人都是生活家；在宝龙，一起奔赴热气腾腾的生活。

拾光十年，因为热爱。李沧宝龙广场十周年庆典联动全业态整合发力，各种活动优惠力度空前，吸引了数十万名顾客前来光临。特邀价值300000+元上汽集团房车助阵音乐夜，精心打造拾光环游记主题打卡美陈。更有吃喝玩乐一站式畅享护照、巨型星空蛋糕甜蜜分享、360度沉浸式舞台演出、整点摇赢万份惊喜，福利集结，精彩不断！

以本次店庆为起点，李沧宝龙在未来发展中，将继续秉持初心，提升服务品质，为顾客带来更优质的体验，用实际行动诠释“让空间有爱”。

烟台宝龙广场5周年·国际萌猫赛可爱来袭

激萌！激萌！12月24日-12月26日烟台宝龙广场5周年庆萌喵来袭！百余只赛猫现场PK，中外各类名猫空降港城，网红英短猫老板、呜喵王的零食屋，各类活动带给你前所未有的萌动体验；

除了国际萌猫赛，感受燃魂动感街舞SOLO赛、super爆米花嘉年华成为周年庆期间必须到场的打卡项目，同时线上活动也必不可少，悠悠小程序200积分兑换100立减50代金券带你畅“享”美食，1小时停车券免费领，注册宝龙悠悠会员赠好礼等精彩活动让你掌上畅玩宝龙；

场内商户也推出全年最大力度这扣，健松运动城全场3折起、中健健身单次免费体验、家家悦超市晚集市、萌迪兔儿童单项目畅玩等精彩活动；

在即将开启的5周年庆活动中，我们期待为大家带来一系列奇妙体验，让顾客在烟台宝龙广场的各个角落邂逅惊喜！

蓬莱宝龙5周年·5乐不作仙境焕新

线上线下引爆私域流量

11月25日以来，以“5乐不作”为主题的线上狂欢预热已经开启。宝龙悠悠小程序“超级直播逛宝龙”，2.5小时直播成功销售近700笔，销售额1.4万+，线上的成功引爆让销售流量不止于现场。全场品牌满额赠家家悦超市民生券，主力店与优势业态的强强联动，带动会员销售增长5万+。

店庆狂欢钜惠史5前例

12月11日-12日店庆爆发日，宝龙广场将带来新奇特的3米鸵鸟卡通巡游、新潮动感的街舞快闪。除此之外，百万福利惠全城是周年庆最大热点。万份生日礼到店领，2000斤鸡蛋免费送；夜场疯狂摇一摇，千元洗衣机、品牌小家电送不停；各大品牌年度史低折扣重磅推出，KTV阳光场2小时免费欢唱、游乐场原价199套餐现55元畅玩、超市白菜等生鲜每斤立减5毛。针对会员餐饮55团100、15团30低至5折，更有1元购奶茶等超级福利。

新乡宝龙9周年·9是好玩

12月18日宝龙9周年百万补贴福利来啦！16日-17日宝龙抖音100%福利破价直播！18日-19日全场折扣低至2折起，黄金克减149！大牌折后满499返50或满999返100！餐饮满百返百！满99抽苹果13！苹果13pro1元抢！万份好礼疯抢！还有新乡首届JK城市班会大派对！12月18日来宝龙9是好玩！9是省钱！

洛阳宝龙10周年·橙意满满

洛阳宝龙广场“橙意满满”10周年庆12月25日盛大启幕，相伴10年，共赴冬日之约。洛阳人气火爆的非物质文化遗产“铁谢李松羊肉汤”亲临现场熬制，为冬日的洛阳人增添一份温暖，更有周年庆蛋糕、定制周边好礼相送，高评儿童剧，酷帅的街舞表演带你嗨翻全场。

感恩10年的陪伴，愿与城市共享温暖。在一座“爱喝汤”的城市里，每一碗汤都拥有独特的意义，12月25日洛阳宝龙延续“橙意满满”IP，与“非遗”铁谢李松羊肉汤联合，现场熬制10000碗羊肉汤邀请全城市民共同分享。

10年自有“橙”意，12月17日至26日，餐饮消费满百返百，12月25日10000份生日蛋糕免费吃，高评儿童剧冰雪奇缘免费看，消费满额抽刮刮卡等活动，力度空前，只等你来！④