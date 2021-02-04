今明两天洛阳部分区域停供燃气 ，看看有你家吗？

昨日，洛阳新奥燃气官方微信发布消息，今明两天，洛阳部分区域因城中村改管、燃气改造将暂时停气，请相关用户在停气期间确保燃气阀门关闭。

昨日，洛阳新奥燃气官方微信发布消息，今明两天，洛阳部分区域因城中村改管、燃气改造将暂时停气，请相关用户在停气期间确保燃气阀门关闭。 昨日，洛阳新奥燃气官方微信发布消息，今明两天，洛阳部分区域因城中村改管、燃气改造将暂时停气，请相关用户在停气期间确保燃气阀门关闭。 2021年12月9日停气通知 (一) 停气时间：12月9日8：30--18：00 停气原因：城中村改管 停气区域：高新区辛店镇董窑村1号调压柜。 (二) 停气时间：12月9日8：00--18：00 停气原因：城中村改管 停气区域：伊滨区佃庄镇佃庄村9组村西南调压箱。 2021年12月10日停气通知 (一) 停气时间：12月10日8：30--18：00 停气原因：燃气改造 停气区域：涧西区景华路十六号家属院调压箱。 (二) 停气时间：12月10日8：00--11：30 停气区域：西工区九都路与七一路交叉口西南角橄榄公寓。 (三) 停气时间：12月10日14：00--18：00 停气区域：西工区凯旋路与解放路东北角中州路401号院电子公司家属楼，解放路69号院蓝宝家属院，凯旋路18号院财税家属楼。 燃气安全小贴士 在停气期间，请用户注意以下安全事项： ①关闭燃气具阀门、开窗通风； ②不要私自改动燃气管线和擅自拆除、改移燃气用具； ③在未恢复供气情况下，请不要开阀用气。 （来源：洛阳新奥燃气） ⑥