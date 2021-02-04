冬日，来龙门石窟采风，一座高僧雕塑在龙门东山脚下静静肃立。这位高僧就是善无畏，来自遥远的印度，曾在唐东都洛阳的圣善寺译经传法。

冬日，来龙门石窟采风，一座高僧雕塑在龙门东山脚下静静肃立。这位高僧就是善无畏，来自遥远的印度，曾在唐东都洛阳的圣善寺译经传法。

圣善寺是一座著名的皇家寺院，位于洛阳长夏门之东章善坊。公元705年，武则天病重，传位于其子中宗。当年，唐中宗建中兴寺。十一月，武则天薨，唐中宗为母亲追福而将中兴寺改为圣善寺，取自《诗经》中“母氏圣善”。

因是皇家寺院，圣善寺的规模格局、建筑品质皆非一般寺院可比，这里高僧云集，其中最有名的当数印度高僧善无畏。善无畏曾是乌荼国国王，后出家为僧。

开元年间，善无畏到达长安后，被封为国师，时年八十岁。后来，他随玄宗到洛阳，住圣善寺，从事佛经翻译，并教授佛教雕塑和绘画。

开元二十三年(公元735年)，善无畏在圣善寺圆寂，时年99岁，玄宗亲自参加追悼大会，追封其为鸿胪卿，极尽哀荣。

善无畏高僧大德，有关他的记载神乎其神。

据史书记载，唐玄宗时，洛阳邙山出现一条巨蛇，长百尺。

善无畏见之，道：“这条巨蛇要水漫洛城。”于是，他用天竺法咒将其制服，几日后蛇死。后来，安禄山起兵反唐，有人说巨蛇事件是安禄山攻陷洛阳的征兆。

有学者指出，洛阳巨蛇事件可能为《白蛇传》的来源之一。“水漫金山”可能源自邙山巨蛇“水漫洛城”事件。《白蛇传》中制服白蛇的法海原型就是善无畏。

一年，洛阳大旱，玄宗派太监高力士请善无畏祈雨。善无畏备了一钵水，以小刀搅动，口诵梵咒。不一会儿，水中有物如龙。善无畏且搅且诵，顷刻间，一道白气由钵中升起，直上数尺，善无畏稍稍一引，白气便飘然而去。善无畏对高力士说：“快去报告皇上，雨就要来了！”

高力士急忙骑马赶回皇宫，途中，只见那白气急速旋转，如一匹白练腾空而上，继而阴云密布，狂风大作，电闪雷鸣。高力士刚到天津桥，暴雨便倾泻如注。

“龙去空旧岩，崖崩有遗石。不见林下僧，鸟啼山寂寂。”善无畏在圣善寺圆寂五年后，被葬于洛阳龙门西山。这位印度高僧为中外文化交流做出了巨大贡献。（记者 刘永娟）