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跟着风起逛洛阳 走进神都逛市场

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2021.12.09 08:34

　　编者按

　　起风了！风从何起？风起洛阳。在热播剧《风起洛阳》中，神都洛阳的琼楼玉宇、美味佳肴令人眼花缭乱、无限神往。

　　历史上真实的神都洛阳和剧中呈现的是否相同？吃喝玩乐有哪些好去处？风土人情有何特点？今起，我们细说端详。

　　新浪微博@洛阳晚报开设了“跟着风起逛洛阳”话题，跟随剧情发展发布相关微博，“解锁”更多洛阳元素，邀您身临其境“梦回”洛阳。登录新浪微博，关注@洛阳晚报吧！

　　冬日可爱，吃喝玩乐快快走起。咱们先去逛逛神都洛阳的超级商圈。您有三个选择：南市、北市、西市。

　　洛阳是丝绸之路的东方起点、隋唐大运河的中心枢纽。在咱神都，海内外风味美食、名贵珠宝、顶级香料、珍稀皮草、上等丝绸……应有尽有，只有想不到，没有买不到。

　　南市北市，欢迎君至

　　《风起洛阳》中傲视天下的“圣人”，原型是中国历史上唯一的女皇——武则天。

　　公元690年，武则天君临天下，改唐为周，定都洛阳，唤为“神都”。

　　那时的洛阳，人口百万、繁荣昌盛，是全球闻名的大城市。各地精英争着来洛阳工作、学习，老外也扎堆来淘金、留学、旅行。

　　人气旺，买卖自然兴隆。商人聚集地，当时叫“市”，类似如今的市场、商业区。

　　南市位于洛河南岸、隋唐洛阳城东南部，旧址在今洛龙区安乐镇曙光村与茹凹村之间。其前身是隋代丰都市。

　　隋末农民军起义，李密率瓦岗军杀进洛阳，一把火烧了南市。唐初重建南市，繁华再续。

　　武则天执政时期，南市是洛阳规模最大的市场。它临近通济渠(隋唐大运河重要河段)，漕运便利。金银珠宝、瓷器、皮毛、丝绸……从四面八方汇集到南市，再从这里发往全国乃至世界各地。

　　洛阳学者王恺在其著作《隋唐里坊春秋》中提到：南市最红火时，面积有4个里坊(居民区)那么大，走上大半天，才能从这头走到那头。

　　南市内一百二十行，国内外货物一应俱全。商户三四千家，摊位拥挤，几无空地。

　　北市是洛河北边的市场，与南市隔河相望，位于隋唐洛阳城东城区。其旧址在今老城区与瀍河回族区交界处，洛阳市第一人民医院东边一带。北市不远处就是铜驼坊——“洛阳八大景”之一“铜驼暮雨”所在地。

　　唐代初期，除了个别官员，北市住的大多是贫民，也有一些胡商住在这一带做国际贸易。

　　武则天执政后，在北市附近建新潭码头。靠着便利的漕运，北市日渐繁华，“天下之舟船所集，常万余艘，填满河路，商旅贸易，车马填塞”。

　　北市云集西域、西亚等地的商客。他们牵着骆驼，沿着丝绸之路来神都淘金。

　　武则天信佛，神都洛阳佛教文化盛行。富商发了财，就去龙门凿刻佛龛积功德。龙门石窟西山南部崖面处有一石窟，其中有题记“北市彩帛行净土堂”的，有题记北市香行、丝行的，便是明证。

　　想买“东西”逛逛西市

　　买东西，为何叫买“东西”，不叫买“南北”？这跟古代的城市布局有关。

　　古代都城，大都有东市、西市，人们买商品要么往东、要么往西，久之便有“买东西”一说。

　　北朝民歌《木兰辞》里说，北魏女英雄花木兰女扮男装，替父从军，入伍前“东市买骏马，西市买鞍鞯，南市买辔头，北市买长鞭”。

　　北魏孝文帝迁都洛阳众所周知。学者们认为，《木兰辞》里提到的东市、西市、南市、北市就在河洛地区。

　　洛阳曾有东市。魏晋名士嵇康因得罪权贵，被处死在洛阳东市。据考证，那时的东市在汉魏洛阳故城东边。

　　隋唐洛阳城跨洛河南北而建，市场设置以南北为重。未见当时有关东市的记载，不过曾有西市。

　　西市前身是隋代大同市。唐灭隋后，大同市被改作居民区。武则天登基的第二年，在隋大同市旧址附近建西市，位置在洛城西南隅(今洛阳博物馆一带)，往西不远处就是皇家园林西苑(武则天时唤作神都苑)。

　　西市很短命。公元691年建成，到了公元724年，唐玄宗就把西市废了。《唐六典》里说，朝廷扩建皇家后花园，圈地强拆，征占西市，取“厚载门之西一坊地及西市入苑”。

　　此后很长一段时间，洛阳城内只有南市、北市。

　　当街吃饼升职路断

　　古时，入市经商须经官府审核，获得“市籍”。有“市籍”的人叫“市民”，可在市内经商、居住。

　　市里街道纵横，呈“井”字形，故有“市井”一说。

　　武周时期重农轻商，市井被视为下贱之地，“市井小人”“市井之徒”备受歧视。按规矩，朝廷高官不得进市场瞎逛，入市等于犯罪。

　　当时，洛阳有个叫张衡的四品官，天不亮赶着上朝，没顾上吃早饭。下朝后，他肚子饿，见市场边有人卖热腾腾的蒸饼，就买了一个，骑在马上吃了起来。

　　负责监督干部作风的御史听说此事，向女皇打小报告：“张衡是个吃嘴精！他穿着朝服当街吃饼，有损官威，不成体统！”

　　女皇也觉得张衡丢人。朝堂外有免费的“廊下餐”，他不去吃，却跑到街头吃饼，万一引来“狗仔队”围观，影响多不好。

　　于是，女皇下旨，“不许(张衡)入三品”。

　　瞧，市井小民随便逛市场，想吃啥吃啥，四品高官却不能畅快地逛逛逛、买买买，如果你穿越回神都洛阳，你想当哪个？（记者 张丽娜）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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