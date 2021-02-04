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解放思想 创新发展 聚力打造伊滨科技产业新城——访伊滨经开区（示范区）党工委书记何武周
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.09 08:26

　　“在全区上下聚力打造伊滨科技产业新城的关键时期，开展解放思想大讨论，是贯彻落实党的十九届六中全会和省、市党代会精神的一道必答题，对于进一步统一思想、凝聚共识、明确方向、找准路径具有重要意义。”伊滨经开区(示范区)党工委书记何武周表示，该区将以思想的破冰实现行动的突围，全力加快伊滨科技产业新城建设，为重振洛阳辉煌贡献伊滨力量。

　　在解放思想中自我革新，革除顽瘴痼疾。在解放思想大讨论中，着力围绕“九破九立”和“十大思考”进行深刻讨论，解决不敢干、不想干、不会干的问题，以改革精神破解发展难题，用创新理念引领高质量发展。

　　在解放思想中拉高标杆，对标国内一流。对标对表广州知识城、科学城和东莞松山湖科学城、成都未来科技城、郑州中原科技城等，围绕“科技创新示范区、青年友好型城市示范区”城市功能定位，聘请深圳综合开发研究院，编制《伊滨经开区(示范区)发展战略研究》《伊滨经开区(示范区)产业发展规划》，并提供招商、过程咨询等服务，尽快构建起伊滨科技产业新城的“四梁八柱”。

　　在解放思想中瞄准定位，聚力产业发展。坚持“抓龙头、补链条、聚集群”的思路，依托伊滨产业发展基础，结合当前产业风口，围绕高端装备制造(机器人)、军民融合产业、新一代信息技术、高端服务业“4+X”主导产业，引进龙头企业，并着力做好强链延链补链文章，推动“五链”深度耦合，培育产业集群，使产业结构更优化、产业规模更壮大、产业聚集更高效，着力打造高端装备制造、光电电子器件等产业集群。在发展战略上，通过“三大改造”、数字化赋能等，提升钢制家具、绿色食品等传统产业；着力培育壮大科技服务、网络安全、智能终端、人工智能等新兴产业，前瞻谋划布局生命科学、前沿新材料等未来产业。

　　在解放思想中创新思维，加快平台建设。规划建设科技产业社区、先进制造业基地和文旅文创产业等3个平台，建设中科洛阳信息产业园、中欧(洛阳)科创国际合作产业园、国宏先进制造产业园3个科技产业社区，先进制造业基地形成高端装备制造、新材料、电子信息三大主导产业，谋划实施“中部乐谷”音乐制造产业园、“晨间经济”文体餐旅创新品牌、洛阳医养康养中医特色街区等项目。按照“建强基础、完善功能、提升能级”的思路，加快区域枢纽中心建设，补齐教育、医疗等城市发展短板，着力建设青年友好型城市示范区。(记者 郭飞飞 通讯员 李少红)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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