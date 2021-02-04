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纪检监察机关要当好解放思想的先行者
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.09 08:26

　　昨日，市纪委召开常委会(扩大)会议，以班子成员领学、与会人员交流发言的形式深入开展解放思想改革创新集体学习研讨。市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国主持会议并讲话。

　　与会人员集体学习习近平总书记关于激励干部担当作为、“三个区分开来”、深化标本兼治等重要论述，省纪委监委、市委重要会议精神及我市出台的相关文件精神。会议肯定了全市纪检监察系统解放思想改革创新工作推进会第一阶段工作成效，并对做好第二阶段工作提出要求。

　　会议强调，纪检监察机关要当好解放思想的先行者，积极引导广大党员干部增强改革创新的勇气、敢为人先的锐气、蓬勃向上的朝气。要当好“两个确立”的维护者，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。要当好中心大局的保障者，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，助力推动经济社会发展高质量和党的建设高质量。要当好党员干部干事创业的激励者，认真落实“三个区分开来”要求，深化运用“四种形态”，健全完善容错免(减)责机制，营造更加浓厚的干事创业氛围。要当好腐败问题的惩治者，把“治已病”与“治未病”高度统一起来，把“治未病”摆在更加突出位置，坚持“减存量”与“遏增量”并重，一体推进不敢腐不能腐不想腐。要当好遵纪守法的示范者，知责于心、担责于身、履责于行，自觉做遵纪守法的标杆、党和人民的忠诚卫士。

　　会议还研究了其他事项。(记者 郭飞飞 通讯员 黄先锋)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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