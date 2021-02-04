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洛阳回中获 “河南省民族传统体育项目示范基地”称号
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.09 08:23

　　日前，记者从河南省第九届全省民族传统体育运动会第一次筹备工作会议上获悉，洛阳市回民中学被河南省民族宗教委员会、河南省教育厅、河南省体育局授予“河南省民族传统体育项目示范基地”称号。

　　近几年，洛阳市回民中学立足以人为本、立德树人的出发点，把木球、空竹球、珍珠球等特色体育项目当作一项利国利民的群众体育事业来办，让民族传统体育文化精髓融入该校的管理、课堂、活动等各方面的工作，多次在大赛中取得优异成绩。在今年10月的洛阳市第十届少数民族传统体育运动会，回中获“木球一等奖”“珍珠球一等奖”“空竹球二等奖”等荣誉。

　　该校校长成益伟说，回中木球训练基地和特色体育项目建设，调动各族学生参加体育运动的积极性，增强学生体质，对增进各民族之间的交流与合作，促进民族团结发挥了良好的作用。（记者 王大千 通讯员 王志锋）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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