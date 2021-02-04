老城一小德育案例入选全国德育工作典型案例

近日，记者从市教育局获悉，老城一小的《新德育绽放和谐之花》德育案例，被评为全国德育工作典型案例。

和谐校园 活动育人

近日，记者从市教育局获悉，老城一小的《新德育绽放和谐之花》德育案例，被评为全国德育工作典型案例。

今年以来，教育部、河南省教育厅先后开展了第二批“一校一案”落实《中小学德育工作指南》典型案例评选活动，老城一小的德育案例，经过层层选拨，入选“国奖”。河南省仅有9所学校的案例入选，老城一小的案例是洛阳市唯一入选的案例。

魔方文化 学校特色

近年来，老城一小形成并实施“和谐少年”德育工作品牌，用中华优秀传统文化和道德教育涵养学生生命；开展“文明班级”“文明教师”“文明学生”“新时代好少年”评比表彰，树立榜样；通过文化育人、课程育人、活动育人、实践育人、协同育人等路径，活用疫情教材、打造德育课程，开设研学课程，让德育教育模式在体验中有效扩展，让学生在体验中逐步健全世界观、人生观和价值观。(记者 杨寒冰 通讯员 孟子轲 文/图)