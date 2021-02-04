今日洛阳多云转晴天 气温0℃到16℃

今天白天洛阳多云转晴天，偏西风2级到3级，气温0℃到16℃。

近日，市减灾委员会办公室印发文件，要求做好洛阳冬季自然灾害防范工作。查阅文件可以看出，低温、暴雪、冻雨、寒潮大风、雾霾等，是洛阳冬季的主要气象灾害类型。

根据我市气象部门预测，今年冬季影响我市的冷空气可能较为频繁，且势力偏强，出现极端天气的可能性较大，可能对交通、电力、通信、农业、建筑等行业和居民生活带来一定影响。

洛阳冬季气候有啥特点呢？通常是雨雪稀少、空气干冷，全市平均降水量33.6毫米，平均气温2.2℃；冬季最冷的月份为1月，平均气温0.6℃；有气象记录以来极端最低气温为-19.4℃，出现在1990年2月1日的洛宁县；积雪深度极值为33厘米，出现在1971年12月24日的新安县。

近20年来，对洛阳影响最大的持续降雪出现在2008年。当年1月10日到21日，洛阳出现连续降雪，虽然降雪量不大，但因为气温持续走低，积雪对交通造成严重影响。

气象部门分析，2021年12月到2022年2月，洛阳降水量较常年偏少将近二成，平均气温偏高0℃到1℃。市减灾委员会办公室提醒，要做好森林防火、农业生产、交通运输、地质灾害、建筑施工、城市管理等领域的灾害风险应对和防范工作。

今天，洛阳气温小幅回升。根据最新的气象资料分析，受高空槽东移影响，今天白天我市多云转晴天，偏西风2级到3级，气温0℃到16℃；今天夜里到明天白天晴到多云转阴天，部分地区有小雨，高海拔山区有雨夹雪或小到中雪，偏西风转偏东风2级到3级，气温-1℃到10℃。(记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)