洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

今日洛阳多云转晴天 气温0℃到16℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2021.12.09 08:09

　　近日，市减灾委员会办公室印发文件，要求做好洛阳冬季自然灾害防范工作。查阅文件可以看出，低温、暴雪、冻雨、寒潮大风、雾霾等，是洛阳冬季的主要气象灾害类型。

　　根据我市气象部门预测，今年冬季影响我市的冷空气可能较为频繁，且势力偏强，出现极端天气的可能性较大，可能对交通、电力、通信、农业、建筑等行业和居民生活带来一定影响。

　　洛阳冬季气候有啥特点呢？通常是雨雪稀少、空气干冷，全市平均降水量33.6毫米，平均气温2.2℃；冬季最冷的月份为1月，平均气温0.6℃；有气象记录以来极端最低气温为-19.4℃，出现在1990年2月1日的洛宁县；积雪深度极值为33厘米，出现在1971年12月24日的新安县。

　　近20年来，对洛阳影响最大的持续降雪出现在2008年。当年1月10日到21日，洛阳出现连续降雪，虽然降雪量不大，但因为气温持续走低，积雪对交通造成严重影响。

　　气象部门分析，2021年12月到2022年2月，洛阳降水量较常年偏少将近二成，平均气温偏高0℃到1℃。市减灾委员会办公室提醒，要做好森林防火、农业生产、交通运输、地质灾害、建筑施工、城市管理等领域的灾害风险应对和防范工作。

　　今天，洛阳气温小幅回升。根据最新的气象资料分析，受高空槽东移影响，今天白天我市多云转晴天，偏西风2级到3级，气温0℃到16℃；今天夜里到明天白天晴到多云转阴天，部分地区有小雨，高海拔山区有雨夹雪或小到中雪，偏西风转偏东风2级到3级，气温-1℃到10℃。(记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·被熟人托关系问病是一种什么体验？
  • ·忍耐腹痛近10天 这事儿可不该忍
  • ·一到外孙女放学时间，她就脖子硬还头痛……
    • 有姿有味网红墙 赏景拍照皆相宜
    有姿有味网红墙 赏景拍照皆相宜
    有姿有味网红墙 赏景拍照皆相宜
        作为游客，来到一座城市，您是否会拍下这样一张照片，照片的背景是古朴的街巷，以及刻着光阴的一道墙。
  • ·半日时光游古村 寻访英烈殉难地
  • ·登名山、观“三湖”、看古迹
  • ·古槐皂角常相伴 近郊可看地坑窑
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳市科技图书馆是否对公众开放？科...
  • 司机朋友注意！洛阳中州路定鼎路口通...
  • 河南省疾控中心紧急提醒！
  • 洛阳疾控：近期这些来（返）洛人员抓...
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单，共52个
  • 警方纠正、劝导后仍不拆除遮阳（雨）...
  • 风云再起！纪录片《神都洛阳》明日上线
  • 今明两天洛阳部分区域停供燃气 ，看看...
  • 江凌在伊川县调研
  • 青春洛阳打卡地：民宿“牵手”非遗，...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市可折的公交异形卡何时开始出售？
    目前拔智齿不在医保报销范围，需个人自费
    精彩图片
    洛阳地铁2号线车辆已组...
    青春洛阳打卡地：民宿...
    “国子监”门前诵经典 ...
    西工区光明社区：文明...
    精彩热帖

    梦醒的时刻

    隋唐初冬景色

    百岁老人

    斑马
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605