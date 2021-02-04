2021年中国城市品牌影响力百强榜发布 洛阳位列27

12月7日，中国社会科学院财经战略研究院重大成果发布会——地区品牌影响力报告发布暨研讨会在北京召开。会议由中国社会科学院财经战略研究院(以下简称财经院)、中国社会科学出版社主办，报告由主办方与国际在线联合发布。会议当天发布了由财经院地区品牌影响力课题组完成的《中国城市品牌影响力报告(2021)：助力构建新发展格局》和财经院中国县域品牌影响力报告课题组完成的《中国县域品牌影响力报告(2021)：推动共同富裕》。

12月7日，中国社会科学院财经战略研究院重大成果发布会——地区品牌影响力报告发布暨研讨会在北京召开。会议由中国社会科学院财经战略研究院(以下简称财经院)、中国社会科学出版社主办，报告由主办方与国际在线联合发布。会议当天发布了由财经院地区品牌影响力课题组完成的《中国城市品牌影响力报告(2021)：助力构建新发展格局》和财经院中国县域品牌影响力报告课题组完成的《中国县域品牌影响力报告(2021)：推动共同富裕》。

此次发布的报告按照课题组提出的城市品牌影响力指数(CBII)、省域品牌影响力指数(PBII)和ABII概念及指数模型，选取中国288个城市、30个省及20个主要城市群的品牌影响力进行评估与测量。受新冠肺炎疫情等因素的影响，中国城市品牌影响力总指数整体小幅回落。2021年度288个城市样本的城市品牌影响力指数平均分为0.277，较2020年回落6.21%。具体来看，2021年中国城市品牌影响力表现出几个特征：城市品牌整体小幅回落，开启了多元建设和注重韧性的新时代；城市品牌影响力层级间差距缩小，但区域间分化加剧；城市品牌影响力出现重大结构性变化。

在2021年中国城市品牌影响力百强榜中，河南省五座城市上榜，分别为郑州、洛阳、南阳、新乡、开封。

2021年中国城市品牌影响力指数(CBII)总体得分和排名截图

报告显示，郑州CBII总指数为0.4816、排名第18，文化品牌影响力指数为0.5161、排名第19，旅游品牌影响力指数为0.5315、排名第15，投资品牌影响力指数为0.4768、排名第18，宜居品牌影响力指数为0.4181、排名第20，品牌传播影响力指数为0.4655、排名第15。

近年来，郑州站位新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，抓住国家重大战略机遇，加快郑州国家中心城市建设，决胜全面建成小康社会；坚持科技创新引领高质量发展，经济实力显著跃升；坚持城市转型发展，城乡内涵品质全面提升；坚持朝着“买全球、卖全球”方向扩大开放，内陆开放型城市特征日益显现；坚持践行“两山”理念，生态环境持续改善；坚持以人民为中心，着力保障和改善民生；坚持全面深化改革，内生发展动力活力充分显现；坚持文化引领，城市文化软实力不断彰显。未来，郑州将以现代化、国际化为引领，以创新强、枢纽强、生态强、文旅强、法治强为路径，以打造国家创新高地、先进制造业高地、开放高地、人才高地为着力点，加快国家中心城市现代化建设，努力为中原更加出彩、中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展作出更大贡献。

此外，河南省洛阳市CBII总指数为0.4212、排名第27，文化品牌影响力指数为0.4718、排名第22，旅游品牌影响力指数为0.5464、排名第12，投资品牌影响力指数为0.3724、排名第49，宜居品牌影响力指数为0.3358、排名第47，品牌传播影响力指数为0.3796、排名第41。大力发展文化旅游、建设文化旅游强市，是洛阳市加快中原城市群副中心城市建设、打造增长极、形成新引擎的特色优势和使命任务。近年来，洛阳市围绕发展定位，按照“宜融则融、能融尽融、以文塑旅、以旅彰文”思路，积极构建文化传承创新体系，加强黄河文化保护传承弘扬，加快推动文旅深度融合发展，强化历史文化的现代表达、河洛文化的国际表达，让古城古得经典、新区新得现代，努力实现“旅游城市”向“城市旅游”转变，着力打造国际人文交往中心和国际文化旅游名城。

县域品牌建设是推动县域新型城镇化与城乡融合的重要战略路径，是引领县域经济高质量发展、促进乡村振兴和实现共同富裕的重要抓手。《中国县域品牌影响力报告(2021)：推动共同富裕》除包含2021年度中国县域品牌影响力指数总报告外，还包含中国县域文旅品牌影响力指数报告、创新品牌影响力指数报告、宜居品牌影响力指数报告、品牌传播影响力指数报告。其中，河南省林州市、济源市、登封市、栾川县、兰考县入选中国县域文旅品牌百强指数榜单。(国际在线记者 张雨晴)