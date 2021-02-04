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风云再起！纪录片《神都洛阳》明日上线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.08 20:00

　　12月9日中午12时，由爱奇艺、美霖文化、洛阳文保集团、曲影集团、洛阳文化广电和旅游局联合出品，“青创计划”首批入选项目——纪录片《神都洛阳》将在爱奇艺全网独播。该纪录片是继《风起洛阳》之后，“华夏古城宇宙”之洛阳IP推出的又一力作，带观众领略武周时期真实的烟火生活与市井乾坤。

　　不同于以往纪录片采用的线性呈现模式，《神都洛阳》将武周时期的历史叙事与洛阳城的12时辰融合绑定，以强化时间概念进程的方式，让观众“旋转时辰轮盘”来完成故事展开。戏剧性地展现“一个女性时代”“两个人物阶层”“三个社会特写”“四个文化观点”的十大历史侧面，通过官制、人权、人性、市井、饮食、风俗、国风等诸多细节的刻画，多维度视角描摹民生开放、经济发达的真实洛阳盛世。

　　在镜头语言的表达上，《神都洛阳》也创新性的采取“纪实+影视+动画”三者合一的交叉叙事风格，深度挖掘并还原那些立足在真实遗迹之上的动人故事、历史信息与冷知识。在此过程中，“情景角色”与“客观解说视角”跨越时空的对话关系，也让故事演绎兼顾历史时空与合理情景想象的逻辑表达，全方位沉浸式让观众遨游在古都洛阳的历史之旅中。

　　作为“华夏古城宇宙”之洛阳IP在纪录片领域的重要布局，《神都洛阳》不仅再次拓展洛阳IP的内容形态，更与剧集《风起洛阳》共同从多角度挖掘展示洛阳蕴含的文化价值，为洛阳IP增添更多历史厚度与人文气韵。之后，洛阳IP还将继续推出动画、电影、VR全感、舞台剧、商业地产等多元娱乐形态，合力为传统文化的传承发力加码。

　　《神都洛阳》共10集，将一步步揭开神秘面纱。12月9日起，一起走进千年画卷，共同领略神都风采！（记者 李冰 通讯员 周亚伟）(图片由爱奇艺提供)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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