洛阳疾控：近期这些来（返）洛人员抓紧报备

未跨区域出行也不慎中招，浙江一地新冠肺炎本土确诊病例案例引发关注。8日，结合相关案例，洛阳市疾控中心再次发布紧急提醒。

未跨区域出行也不慎中招，浙江一地新冠肺炎本土确诊病例案例引发关注。8日，结合相关案例，洛阳市疾控中心再次发布紧急提醒。

12月7日晚，浙江通报3起疫情处置情况，5地划为中风险区域。据了解，自12月5日起至7日晚，浙江发生3起本土疫情，分别为12月5日的宁波镇海疫情、12月7日的绍兴上虞和杭州萧山疫情。

截至7日晚9时，三起疫情累计报告阳性感染者18例，包括确诊病例6例(均为轻型)，无症状感染者5例，初筛阳性7例。浙江已划定宁波镇海区蛟川街道临江小区、宁波阿尔卑斯电子有限公司、萧山区北干街道龙湖春江天玺17幢、上虞区百官街道星光社区阳光假日小区、华维北区等5个中风险区域，无高风险区域。

而这两天，我省三地市先后发布疫情防控提醒。12月6日，漯河舞阳两名境外返漯人员刚下火车即被隔离，经核酸检测呈阳性，判定为境外输入无症状感染者。上述两名人员于12月4日乘坐上海至漯河K1048次列车，目的地城市漯河及途经城市周口紧急发布疫情防控提醒。8日，信阳市也发布紧急提醒，对于K1048次列车4名密切接触者，信阳当地已对相关场所连夜开展全员核酸检测，所有次密接人员全部落实集中隔离医学观察措施。

“近期多地出现疫情散发，市民要减少非必要跨区域出行，尤其避免前往中高风险地区，同时也要提醒身边的来(返)洛亲友注意做好个人防护及健康监测。”市疾控中心传染病预防控制专家朱鑫说，以12月7日绍兴上虞区新增的本土确诊病例为例，该病例11月22日以来未离开过绍兴市上虞区，12月1日至3日因家中办丧事，接触了外市参加丧事的亲戚后不慎感染。

为此，市疾控中心发布重要提醒：

一、11月22日以来有宁波市，12月1日以来有杭州萧山区及绍兴上虞区等地旅居史的，以及12月4日乘坐过上海至漯河K1048次列车的来(返)洛人员，第一时间向当地社区(村)报告，在做好个人防护的情况下，就近前往当地医疗机构接受核酸检测，并配合做好相关疫情防控措施。如瞒报、迟报、谎报将依法追究相关责任。

二、广大市民须密切关注疫情动态，避免前往中高风险地区、已有本地阳性病例报告的地区和边境城市。从省外来(返)洛时要提前准备48小时内核酸检测阴性证明或第一时间进行核酸检测，来(返)洛前后及时报备。健康监测期间，如出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等新冠疑似症状，要主动向社区(村)报告。

三、非必需不要从境外高风险地区邮购商品，请谨慎邮购国内有本土疫情病例所在城市的商品。如果收到涉疫地区货品或快递，应立即暂时封存，并向当地疾控部门报备处理。冬季气温低，附着在物体表面的新冠病毒存活时间更长。因此提醒洛阳地区的物流企业，应对从事冷链员工闭环管理，定期核酸检测。

四、时刻保持良好的个人防护意识，养成科学规范佩戴口罩、勤洗手、常通风、保持安全社交距离的卫生习惯；不扎堆、不聚会，倡导健康生活方式。每个人是自己健康的第一责任人，请积极配合各地健康排查、健康码查验等疫情防控措施。如果刻意隐瞒行程、拒绝接受核酸检测或不配合防控，依法追究责任。（记者 王博东 见习记者 谢娜娜 通讯员 梁秀梅）