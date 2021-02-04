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洛阳首次！公共资源交易实现远程异地评标
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.08 20:02

　　近日，洛阳首次主场远程异地评标项目在洛阳市公共资源交易中心顺利完成，标志着该市公共资源交易在跨区域远程异地评标主场合作方面迈出了重要一步。

　　记者了解到，此次评标的项目是位于洛龙区的东西霍屯棚户区改造项目二期等地块岩土工程勘察项目。与以往现场评标的形式不同，这次的主场设在洛阳市，客场设在驻马店市，评审专家在河南省综合评审专家管理系统抽取2名洛阳评审专家、2名驻马店市评审专家及1名业主评委。他们通过远程视频交互系统实现无障碍化沟通，在线打分、评标结果、评标报告由系统自动生成，两地评标专家通过多因子平板电脑进行电子签名共同进行结果确认。评标结束后，系统自动将开评标时间段内的监控录像上传到大数据中心，全程留痕，可查可溯。

　　“远程异地评标不仅可以有效减少人员流动及聚集，防控疫情传播，还能将招标人、投标人与评审专家从地域上最大限度隔离，避免人为因素干扰，从源头上预防腐败、围标串标等行为，保障评标公平公正。”洛阳市公共资源交易中心相关负责人说。

　　当前，洛阳市正着力打造全国一流、全省领先的市场化法治化国际化营商环境，让洛阳成为各类市场主体投资兴业的沃土。下一步，该市将积极探索推进与县区、省内、省外联动远程异地评标，不断完善系统操作规范，推进不见面开标进程，简化交易流程，为优化全市营商环境作出更大贡献。（记者 李迎博 通讯员 韩震）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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