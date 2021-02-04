50年前，他们这样保护龙门石窟奉先寺大佛

6日，龙门石窟奉先寺开启了50年来首次大规模保护工程的序幕。20世纪70年代，奉先寺历时数年，进行了中华人民共和国成立以来第一次大规模维修保护。当年的保护工程做了哪些内容？今日，在龙门石窟西山的古阳洞保护工程前，洛报融媒记者见到今年66岁的刘建设，17岁时他跟着父亲参与了奉先寺保护工程，半个世纪以来，他一直在龙门石窟从事保护工作，也见证了众多石质造像、碑刻“重生”的过程。

6日，龙门石窟奉先寺开启了50年来首次大规模保护工程的序幕。20世纪70年代，奉先寺历时数年，进行了中华人民共和国成立以来第一次大规模维修保护。当年的保护工程做了哪些内容？今日，在龙门石窟西山的古阳洞保护工程前，洛报融媒记者见到今年66岁的刘建设，17岁时他跟着父亲参与了奉先寺保护工程，半个世纪以来，他一直在龙门石窟从事保护工作，也见证了众多石质造像、碑刻“重生”的过程。

17岁参加保护工程，当时的大佛亟须修缮

刘建设家住伊滨区诸葛镇刘井村，这是个远近闻名的“石匠村”，村里人高超的石刻石雕技艺为龙门石窟的保护做了很多贡献，无论是修复奉先寺的卢舍那大佛，还是龙门桥上陈毅元帅亲笔书写的“龙门”二字雕刻，都有刘井石匠的身影。

17岁那年，初中毕业的刘建设跟随父亲和村里石匠们来到奉先寺，那是他第一次从事文物修复工作。他自己也没想到的是，这一干就是近50年，如今他已经是龙门石窟一线修复工作队伍里最年长的人。

据洛阳史志数据库资料显示，1971年7月，为解决石窟围岩及雕刻品崩塌的病害，国家派出陈中行、陆寿麟、姜怀英、蔡润等专家与龙门石窟的刘景龙、冯吾现等专家一起，开始研究针对奉先寺的一系列抢险加固工程。

刘建设回忆了当时他们对奉先寺保护之前的情景。“卢舍那大佛的身上、发髻中间都是大窟窿，脸上有一道很深的裂隙，上嘴唇还缺了一块，右臂也有脱落危险……”刘建设说，他们村子离龙门有5公里，从五六岁记事起，家人就带他来过龙门，当他作为工程队的保护一员看到大佛的那一刻，他心中已不再是童年时对大佛的新奇，而是对大佛保存状况的忧虑。“大家都觉得，抢救保护，必须做，马上做。”刘建设感慨道。