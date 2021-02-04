泪奔！母子走散34年 四川妈妈来洛认亲

“儿啊，你让我找得好苦啊！”8日下午，一场跨越34年的认亲活动在洛龙公安分局举行。来自四川的赖松蓉，终于与失散34年的儿子谢超相见。母子俩相拥而泣，令在场的人动容。赖松蓉还带来了亲手做的腊肠、腊肉等四川特产，希望孩子能找到家乡的味道。

“儿啊，你让我找得好苦啊！”8日下午，一场跨越34年的认亲活动在洛龙公安分局举行。来自四川的赖松蓉，终于与失散34年的儿子谢超相见。母子俩相拥而泣，令在场的人动容。赖松蓉还带来了亲手做的腊肠、腊肉等四川特产，希望孩子能找到家乡的味道。

34年后母子团聚，在场人员无不动容

8日15时30分，在洛龙公安分局“‘团圆’行动让‘爱’回家”认亲仪式现场，赖松蓉看到儿子谢超的那一刻，眼泪终于绷不住流下来，她拉住儿子的手将他紧紧抱住。“你还认得妈妈吗？”赖松蓉哽咽地说，谢超显得紧张又局促，也紧紧抱住母亲。

看到母子时隔34年相认的一幕，在场双方亲人、洛龙公安分局民警和四川德阳民警无不动容。“感谢你们帮忙找到我家娃子。”赖松蓉向在场人士深深鞠躬。

谈及儿子谢超，赖松蓉充满愧疚。她今年50多岁，四川德阳人，她与孩子的父亲在老家经营一家打铁铺。1987年，夫妻俩关系紧张，她一气之下回到农村娘家，3岁的儿子由其父亲照看。

当年夏天，一名中年男子到店里购买建筑工具，店里缺少原料，孩子的父亲外出购买，让学徒看着孩子，等他回来没见到孩子，询问得知是被刚才的男顾客带出去买糖吃，一等二等不见人回来，他们在附近也没找到。“他以为是我找人把孩子带走了。”赖松蓉说，当时通讯不发达，孩子的父亲没找她核实。