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警方纠正、劝导后仍不拆除遮阳（雨）篷，将面临处罚
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.08 20:04

　　近日，洛阳市交警部门开展对电动二、三轮车违法加装遮阳(雨)篷的整治行动。记者在现场看到，洛阳交警部门目前的整治方式以纠正、劝导为主。如果车辆驾驶员拒不配合，不愿自觉拆除违法安装的遮阳(雨)篷，将面临处罚。

　　“在车上加装遮阳篷，既是违法的，又有很大的安全隐患，希望你能自觉拆除。”8日上午，记者在王城大道与丽春路交叉口看到，执勤交警在拦停加装了遮阳(雨)篷的电动二、三轮车后，耐心对驾驶员进行劝导，陈明利害。

　　在交警的劝导下，有的驾驶员表示愿意配合交警部门的整治行动，当场将车上加装的遮阳(雨)篷拆除。也有的驾驶员因现场缺少工具等原因，表示自己随后会将遮阳(雨)篷拆除。对于未现场拆除遮阳(雨)篷的车辆，执勤交警在遮阳(雨)篷上喷涂“限期拆除”等字样，督促车辆驾驶员自觉遵守法律规定。

　　“擅自在电动二、三轮车上加装遮阳(雨)篷等违法装置，且驾驶员无法提供车辆出厂时原始状态证明的，属于违法行为。”洛阳市公安局交警支队相关负责人表示，此外，电动二、三轮车违法加装遮阳(雨)篷存在很大的安全隐患：遮阳(雨)篷会遮挡驾驶员的部分视线，导致转弯的时候后视镜内看不清楚车后情况；遮阳(雨)篷改变了车辆原有的结构，改变了行驶中的风阻系数，易导致驾驶员难以控制车辆平衡，引发交通事故；遮阳(雨)篷多为金属框架架构，在发生交通事故出现变形、损坏时，犹如一把“利刃”，很容易刺伤驾驶员或他人；加装遮阳(雨)篷的车辆高度、宽度增加，也会影响其他交通参与正正常通行安全。

　　该负责人表示，对于加装遮阳(雨)篷的违法行为，公安交管部门有权责令恢复原状，并对驾驶员依法进行罚款。目前，洛阳交警部门主要采取纠正、劝导的方式，希望相关驾驶员能自觉将违法加装的遮阳(雨)篷拆除。在纠正、劝导后，如果相关驾驶员拒不配合，交警部门将依法进行处罚。(记者 郭秩铭 文/图/视频 通讯员 姜东)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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