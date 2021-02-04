非机动车驾驶员有过几次不文明交通行为？二维码一扫便知

“我是初犯，下次再也不敢了！”以往，常有电动车驾驶员因不文明交通行为，被交警拦下教育、劝导时这样辩解。近日，洛阳交警部门开发、启用“洛阳交通安全智慧劝导系统”，今后，是初犯还是屡犯，扫扫二维码便可一目了然。

“我是初犯，下次再也不敢了！”以往，常有电动车驾驶员因不文明交通行为，被交警拦下教育、劝导时这样辩解。近日，洛阳交警部门开发、启用“洛阳交通安全智慧劝导系统”，今后，是初犯还是屡犯，扫扫二维码便可一目了然。

8日上午，记者在王城大道与丽春路交叉口看到，经过一段时间的整治，骑电动车的市民中，绝大多数都自觉佩戴了安全头盔。针对个别仍未佩戴头盔的市民，执勤交警除了进行劝导、教育，还要求他们使用微信扫描一个二维码，并填写姓名、身份证号、所在社区、违法信息等内容。