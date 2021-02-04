“国子监”门前诵经典 感受传统文化魅力

12月8日，洛龙区第五实验小学学生，在洛龙区修文坊游园内的“国子监”门前广场，举行了一场诵读经典“快闪”活动，演绎不一样的经典流传。

12月8日，洛龙区第五实验小学学生，在洛龙区修文坊游园内的“国子监”门前广场，举行了一场诵读经典“快闪”活动，演绎不一样的经典流传。

隋唐时期，修文坊游园所处位置曾是当时的教育行政管理机关和最高学府“国子监”所在地。洛龙区定鼎门街道在原址修建修文坊游园，促进文旅融合，吸引不少喜爱传统文化的市民和游客前来“打卡”，感受传统文化的魅力。(记者 张光辉 通讯员 张俊望 姚志晓 摄)