总编一线行：孟津美丽乡村“颜值高”“气质佳”

7日，洛报融媒“总编一线行”活动，走进全国村庄清洁行动先进县区、全省乡村振兴示范引领县区——孟津区，探访蝶变中的美丽乡村新面貌。

还记得小时候农村老家的模样吗？

在我们的文化基因里，每个人的心中都珍藏着一份故乡记忆的乡愁。“绿树村边合、青山郭外斜”的田园风光，“暧暧远人村，依依墟里烟”的恬淡景象，都那么地令人神往。

马岭村

改善农村人居环境，是实施乡村振兴战略的重点任务。然而，在过去很长的一段时间，农村给人们留下了“垃圾靠风刮，污水靠蒸发，家里现代化，屋外脏乱差”的破败印象。时过境迁，迈进全面小康，开启乡村振兴，今日的河洛乡村已然发生了由外而内、由表及里的变化。

7日，洛报融媒“总编一线行”活动，走进全国村庄清洁行动先进县区、全省乡村振兴示范引领县区——孟津区，探访蝶变中的美丽乡村新面貌。