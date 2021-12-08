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《风起洛阳》热播，带火一座城、一条河、一朵花、一碗汤……
神都洛阳

　　近几日，《风起洛阳》热度飙升、话题不断。《风起洛阳》取材于武周时期发生在神都洛阳的悬疑故事，对唐代洛阳历史文化和隋唐洛阳城的风貌进行艺术再现。

　　据悉，剧组共复原100多处场景，动用群众演员2.5万人次、服装道具2万余组，力求GPS地图式扫描洛阳展现大唐盛景。剧中有诸多“洛阳痕迹”，让观众从不同层面领略洛阳的传统文化之美。

　　＠追剧的洛阳人，剧中满满的洛阳元素你注意到了吗？

　　追剧关键词：圣人、神都

　　电视剧《风起洛阳》里的圣人是武则天。作为中国历史上唯一的正统女皇帝，武则天明察善断，知人善任，非常重视选拔人才。

剧中圣人

　　公元684年，武后临朝，改东都为“神都”。洛阳也成为历史上唯一被命名为“神都”的城市。

神都一景

　　公元690年秋，侍御史傅游艺率关中百姓900多人来到洛阳紫微城，上表请改国号为周，并将皇帝改为武姓。武则天没同意，却将傅游艺提拔为给事中。这是个相当明确的信号。于是，从文武百官、皇亲国戚到远近百姓、四夷酋长及僧人、道士等6万多人都来上表，请武则天将国号唐改为周，唐睿宗李旦也自请改姓武。

　　武则天不再推辞，当年九月九日登基称帝，宣布改唐为周，改元天授，定都神都。

　　洛阳从被武则天改为神都的那天起，注定要在一代女皇的手中走向城市建设的又一次辉煌。

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来源： 洛阳网    2021-12-08 16:12 [ 责任编辑：马佳佳 ] 返回洛阳网首页>>
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