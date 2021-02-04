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全省首次！洛阳部分电力铁塔上搭建人工鸟巢 保电护鸟两不误
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.08 15:00

　　飞翔、捕食、休憩……7日17时许，洛阳市嵩县陆浑湖国家湿地公园内，多种来此越冬的冬候鸟正惬意享受着“慢生活”。

嬉戏的白骨顶鸡

　　国网嵩县供电公司输电班班长党政强抬头望了一眼从头顶掠过的鸟群，又紧了紧背在身上的草筐绳带，加快步伐向山顶的一座高压电力铁塔走去，他和同事将要在那里完成一件“大事”——为冬候鸟搭建人工“驿站”。

爬铁塔

　　“这次我们在铁塔上安装的是直径50厘米和30厘米的人工草筐鸟巢，向较大体型鸟类提供停歇点。”在攀塔前，党政强一边穿着安全防护设备一边说，在这次安装完成后，陆浑湖国家湿地公园内的人工鸟巢数量将达到45个。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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