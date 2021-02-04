洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

再降价！一次核酸检测单检总花费约40元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.08 12:42

　　8日，洛报融媒记者从洛阳市医保局获悉，12月10日起，洛阳市将再次下调新冠病毒核酸检测价格，标本单采项目价格由50元/人次下调至30元/人次，单次检测加上试剂盒的总花费将低至40元左右。

　　据悉，12月10日起，价格调整后，新冠病毒核酸检测标本单采项目为30元/人次，标本混采项目由15元/人次下调至10元/人次。配套耗材核酸检测试剂盒按采购价格单独收费。

　　目前，我省集中带量采购中选的核酸检测试剂盒平均不到10元，此次检测价格下调后，我市单人份新冠病毒核酸检测总价将控制在40元左右。

　　根据规定，相关项目价格为各级公立医疗和疾控机构开展核酸检测服务最高指导价格，不得上浮，下调幅度不限。非公立医疗机构和第三方检测机构提供核酸检测服务，定价应当遵循“公平、合法和诚实信用”的原则，体现保本微利。

　　相关通知还要求，属于“应检尽检”的，按规定采用多人混检；属于“愿检尽检”且检测机构单日检测人数较多的，可以应用多人混检，也可按单人单检方式检测并计费。按要求，对入境人员、密切接触者、密接的密接等高风险人员在集中隔离期间严格落实单人单检。(记者 王博东 见习记者 谢娜娜 文/图 通讯员 黄丛魁 郭伟鹏)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·险！他的脖子被一根钢丝贯穿……
  • ·他突然频繁眨眼睛 他突然眼屎糊眼睛 都中招干眼症！
  • ·89岁老人急着做血液透析 可“生命线”被卡住了
    • 有姿有味网红墙 赏景拍照皆相宜
    有姿有味网红墙 赏景拍照皆相宜
    有姿有味网红墙 赏景拍照皆相宜
        作为游客，来到一座城市，您是否会拍下这样一张照片，照片的背景是古朴的街巷，以及刻着光阴的一道墙。
  • ·半日时光游古村 寻访英烈殉难地
  • ·登名山、观“三湖”、看古迹
  • ·古槐皂角常相伴 近郊可看地坑窑
    		•  
    新闻排行
  • 新建学校公布！洛阳高中外迁建设最新消息
  • 周王城广场增添新景观！3000多年前周...
  • 瀍河陇海铁路桥至朱樱湖段治理效果显...
  • 洛阳组建9个驻点招商组 着力引进大项...
  • 徐衣显赴中石化和中国民航对接工作
  • 每天坚持陪10岁儿子跑步 洛阳这对“硬...
  • 国道207孟州至偃师黄河大桥即将建成通车
  • 洛阳实施城市活力提升工程 吸引青年爱...
  • 中原节能环保产业园项目加快推进【组图】
  • 江凌调研隋唐洛阳城保护展示、老城历...
    		•
    百姓呼声
    兴洛湖乐道上为何有小火车运行？ 官方回应
    网友建议：在拆迁过程中保留一些城中村
    精彩图片
    山药丰收季 土里“淘金...
    洛阳恒乐养殖公司：养...
    洛阳市社区运动会全面展开
    伊水游园唐韵段：市民...
    精彩热帖

    朱樱塔冬景

    游隋唐园随拍

    龙门石窟

    非洲草原猴
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605