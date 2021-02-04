今晚20时，2021年下半年中小学教师资格考试（笔试）成绩可查询

洛阳报考中小学教师资格考试的小伙伴们注意了！据中国教育考试网消息，2021年下半年中小学教师资格考试（笔试）成绩查询将于今日20时开放，考生可自行选择错峰查询。
洛阳报考中小学教师资格考试的小伙伴们注意了！据中国教育考试网消息，2021年下半年中小学教师资格考试（笔试）成绩查询将于今日20时开放，考生可自行选择错峰查询。
洛阳报考中小学教师资格考试的小伙伴们注意了！据中国教育考试网消息，2021年下半年中小学教师资格考试（笔试）成绩查询将于今日20时开放，考生可自行选择错峰查询。
相关链接：
>>>河南2021下半年中小学教师资格考试面试12月9日开始报名
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605