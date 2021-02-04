专科可报！洛阳市洛龙区人民法院公开招聘工作人员12人

近日，洛龙区人力资源和社会保障局发布消息，因工作需要，经洛龙区人民政府批准，洛龙区人力资源和社会保障局现面向社会公开为洛龙区人民法院招聘法官助理。

近日，洛龙区人力资源和社会保障局发布消息，因工作需要，经洛龙区人民政府批准，洛龙区人力资源和社会保障局现面向社会公开为洛龙区人民法院招聘法官助理。现公告如下：

一、指导思想和原则

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持德才兼备的用人标准，遵循公开、公正、公平的原则，在招聘计划范围内择优聘用，确保聘用人员素质。

二、招聘计划

根据工作需要，本次计划招聘法官助理12名。主要工作内容是：协助法官进行庭审前的准备工作、法律文书撰写、校对、数据信息录入等其他工作。接受洛龙区人民法院统一管理，其工作身份为劳务派遣。

三、招聘条件

(一)报考法官助理应具备以下条件：

1、国家承认的大学本科以上学历；

2、所学专业是法律相关专业的，学历可放宽至专科；

3、年龄35周岁以下(1986年12月1日后出生);

4、身体健康，具有符合应聘岗位要求的身体条件。

(二)报考者除具备以上资格条件外，还应同时具备以下条件：

1、自觉遵守国家法律法规，品行端正；

2、具有较强的忠诚奉献和吃苦耐劳精神，服从组织安排；

3、具有较强的语言表达能力和文字写作能力。

附则：凡受到党纪政纪处分期限未满或者正在接受纪律检查，以及有犯罪记录、处于刑事处罚期间或者正在接受司法调查尚未作出结论的人员，不接受其报名。

四、招聘程序

(一)报名

1.报名时间：2021年12月7日至2021年12月10日，每天上午9:00至11:30，下午3:00至5:00；

2.报名地点：(1)洛龙区行政服务中心4楼A401；

3.报名方法：凡具备报考资格条件的人员，持身份证、学历证原件及复印件各1份，有专业资格证书的，须携带专业资格证书的原件及复印件，近期免冠1寸照片1张，到报名地点报名进行资格审查，并需户籍所在地公安机关提供的无犯罪记录证明；

4.其他事项：

(1)报名时填写《求职登记表》1份，现场填写并进行确认。

(2)资格审查贯穿于招聘工作全过程，凡发现报考人员与拟聘用职位所要求资格条件不符或提供虚假材料的，一律取消考试、聘用资格。

(3)笔试、面试、体检、考察、聘用等环节有关事项均将适时在洛阳就业网及洛阳就业网微信公众平台（luoyangjiuyewang）上进行公布，不再采取其他方式另行通知，请考生务必及时登陆查看。