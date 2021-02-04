深入贯彻落实党的十九届六中全会精神 找准抓手做好结合转化奋力开创新局面

昨日，市委常委、秘书长王军主持召开市四大班子秘书长联席会议，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，统筹调度、推进当前全市各项重点工作，推动市委决策部署落地落实。 昨日，市委常委、秘书长王军主持召开市四大班子秘书长联席会议，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，统筹调度、推进当前全市各项重点工作，推动市委决策部署落地落实。 会议强调，要深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，读原著、学原文、悟原理，全面系统学、及时跟进学、联系实际学，找准工作抓手、做好结合转化，确保党中央决策部署条条落实、件件落地、事事见效，奋力开创工作新局面。要深入开展解放思想大讨论活动，坚持问题意识，注重与工作结合，深入查摆整改机关党员干部队伍中存在的突出问题，持续提升机关党员干部能力作风；坚持以“小切口”找准工作抓手，通过联省直、联标杆、联企业、联基层、联项目，向先进对标对表，学习借鉴外地成熟经验，着力推动工作机制创新、工作效能提升；及时总结活动经验，拿出更多可操作、能落地的管用招数，固化制度成果，推动形成“解放思想、创新发展”的长效工作机制。要统筹调度、全力做好全年收官工作，及早筹备重要会议活动，抓好全年工作总结报告和明年工作谋划，确保按时高质量向上报送，更好服务全市大局，推动重点工作有力有序有效开展。(记者 孙小蕊)