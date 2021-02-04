洛河，又称洛水、雒水，发源于陕西省华山南麓的蓝田县和洛南县，在卢氏县河口街进入河南省境，到卢氏、洛宁交界处的故县水库入洛阳市境，然后向东流经洛宁县、宜阳县，以及高新区、洛龙区，至偃师区山化镇出境，在巩义市神堤山汇入黄河，干流全长446.9公里，洛阳段干流长195公里。洛河最重要的水产品是鲤鱼，主要产自洛河洛阳段。今天，我们讲讲洛河鲤鱼的故事。

红烧洛鲤(资料图片)

洛河，又称洛水、雒水，发源于陕西省华山南麓的蓝田县和洛南县，在卢氏县河口街进入河南省境，到卢氏、洛宁交界处的故县水库入洛阳市境，然后向东流经洛宁县、宜阳县，以及高新区、洛龙区，至偃师区山化镇出境，在巩义市神堤山汇入黄河，干流全长446.9公里，洛阳段干流长195公里。洛河最重要的水产品是鲤鱼，主要产自洛河洛阳段。今天，我们讲讲洛河鲤鱼的故事。

洛鲤负图启文明

《竹书纪年》说：“(黄帝)五十年秋七月庚申，凤鸟至，帝祭于洛水。庚申，天雾，三日三夜，昼昏。雾既除，游于洛水之上，见大鱼，杀五牲以醮(jiào)之，天乃甚雨，七日七夜，鱼流于海，得图书焉。《龙图》出河，《龟书》出洛，赤文篆字，以授轩辕，接万神于明庭，今塞门谷口是也。”

这段话是说，黄帝五十年秋七月庚申，凤凰飞临洛阳，黄帝祭祀洛水。有三日三夜大雾，雾散后，黄帝游于洛水之上，见到一条大鱼。黄帝杀五牲以醮之，天降七天七夜大雨。这时，河图洛书出现，以授轩辕。河图洛书出现的地方，在塞门谷口，即谷口关。《明一统志·河南府》载：“谷口山，在府城西南三十里，谷水所出。”《大清一统志·河南府》载：“谷口山，在洛阳县西南三十里，孝水出焉。”谷口山位于周山西侧，谷口关在谷口山和其南侧的洛河之间。

那么，黄帝见到的这条大鱼是什么鱼呢？南宋罗泌《路史》卷四十三引《河图》曰：“黄帝游洛水，有鲤长三丈，身青、无鳞，赤文成字。”可见，这条神秘的大鱼是鲤鱼。

从古文献记载看，自伏羲时代开始到大禹时期，河图洛书多次在洛阳出现，这反映了大易文化不断发展的过程。但河图洛书每次出现，都与龙马、神龟、凤凰等上古图腾相联系。《竹书纪年》《河图》将洛鲤负图作为黄帝文明的象征，是因为古人认为，鲤鱼也是神圣之物。

五代陶谷《清异录》卷上说：“鲤鱼多是龙化，额上有真书王字者，名王字鲤，此尤通神。”鲤鱼跳龙门而化龙，是一个古老的传说，北宋孔平仲《孔氏谈苑·烧尾宴》中说：“鱼跃龙门，化龙时，必须雷电为烧其尾乃化。”又说：“士人初登第，必展欢宴，谓之烧尾。”隋唐五代时，进士考试多在洛阳举行，新科进士的烧尾宴，神秘的洛河鲤鱼当然是主角。