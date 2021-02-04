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洛阳：提升公民法治素养 开创依法治市新局面
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.08 08:27

　　近日，《市委宣传部、市司法局关于开展法治宣传教育的第八个五年规划(2021—2025年)》(以下简称《规划》)印发，提出要进一步提升全市公民法治素养，推动全社会尊法学法守法用法，不断开创依法治市新局面。

　　根据《规划》，到2025年，我市要实现公民法治素养和社会治理法治化水平显著提升，全民普法工作体系更加健全，全社会尊法学法守法用法的自觉性、主动性显著增强；多层次多领域依法治理深入推进，全社会办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的意识显著增强；全民普法制度完备、实施精准、评价科学、责任落实的工作体系基本形成。

　　《规划》明确了今后一个时期我市普法重点内容：突出学习宣传习近平法治思想、宪法、民法典，深入宣传《法治政府建设实施纲要(2021—2025年)》、与推动高质量发展密切相关的法律法规、与社会治理现代化密切相关的法律法规及党内法规，大力弘扬社会主义法治精神。

　　我市将切实加强对国家工作人员特别是各级领导干部及青少年的普法宣传教育，积极推动普法宣传进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进军营、进景区、进网络常态化。

　　《规划》指出，我市将实施公民法治素养提升行动，加强国家工作人员法治教育，让尊法学法守法用法成为各级干部的自觉行动和必备素质；加强青少年法治教育，推进教师网络法治教育培训，配齐配强法治课教师，充实完善法治教育教材相关内容，增加法治知识在中考中的内容占比，教育引导青少年从小养成尊法守法习惯；分层分类开展法治教育，加强基层组织负责人学法用法工作，继续深化“三下乡”“法援惠民生·助力农民工”等活动，引导群众依法表达诉求、解决纠纷、维护权益。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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