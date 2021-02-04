今日洛阳阴天部分地区有零星小雨 气温0℃到8℃

洛阳今天白天阴天，部分地区有零星小雨，山区有雨夹雪或小雪，偏东风2级到3级，气温0℃到8℃。

昨天迎来大雪节气，遗憾的是，我市各气象观测站都没捕捉到雨雪的踪迹。

这一点儿也不意外，形成降雪的条件苛刻，气温低、水汽饱和、空气里有凝结核这三个条件缺一不可。昨天，洛阳最低气温4℃，最小相对湿度只有29%。“大雪”不见雪很正常，它只是迈向隆冬季节的过渡。再给您分享一个有意思的小知识：1953年的12月7日，洛阳市区最低气温-9.8℃，是有气象记录以来该日气温的最低值。

本轮雨雪降温过程并不激烈，中央气象台预计，未来三天，我国降水区域将逐步东移，青藏高原、西北地区中东部、华北、东北等地自西向东将有一次降雪过程，降雪量级以小到中雪为主。由于华北平原等地近期气温回升明显，因此以零星小雨、雨夹雪为主。在气温方面，由于冷空气实力较弱，全国大部分地区气温持续偏高，部分地区霾天气将发展，华北中南部、黄淮中西部等地部分地区有轻至中度霾，局地有重度霾。

未来一周，洛阳以多云天气为主，部分地区有霾。受冷空气影响，气温忽高忽低，如周四最高气温15℃，周五降到8℃，这对穿什么衣服来说着实是个挑战。

具体来说，根据最新气象资料分析，短期内有低槽东移影响洛阳，预计今天白天阴天，部分地区有零星小雨，山区有雨夹雪或小雪，偏东风2级到3级，气温0℃到8℃；今天夜里到明天白天多云转晴天，偏东风2级，气温0℃到15℃。

冬季容易出现雾霾天气，医生提醒，遇到较严重的雾霾天气时，应尽量少出门、少开窗，必要时可使用空气净化器净化室内空气。外出时戴好口罩，建议勤洗脸、勤洗手，洗脸最好用温水，可以将附着在皮肤上的雾霾颗粒清洗掉。(记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)