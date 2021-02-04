一场演讲比赛，道出纪检监察工作的“硬功夫”与“真柔情”

7日是大雪节气，窗外寒风萧瑟，而市纪委监委机关报告厅里却暖意融融，不时响起热烈的掌声。

7日是大雪节气，窗外寒风萧瑟，而市纪委监委机关报告厅里却暖意融融，不时响起热烈的掌声。

全市纪检监察系统“把握正确执纪导向，激励干部担当作为”主题演讲比赛正在这里激烈地进行着，38名青年纪检监察干部逐一走上演讲台，或旁征博引或慷慨陈词，通过一个个监督执纪工作中发人深省的故事，述说他们的认识和体会，展示纪检监察工作的“硬功夫”与“真柔情”。

为进一步解放思想、统一认识，切实把握正确执纪导向，更好激励保护干部担当作为，有力保障市委中心工作，市纪委监委11月底启动了全系统解放思想改革创新大讨论推进会，开展演讲比赛是其中的一项。

一名纪检监察干部为何“三次”流下眼泪？驻市机关事务管理局纪检监察干部钱慧敏讲述了自己的故事。这三次流泪，有为自己的工作能力不足流留下的愧疚之泪，也有与被监察对象情感共鸣流下的感动之泪，还有对自己的工作获得认同的满足之泪。钱慧敏在流泪的经历中不断磨砺自我，对纪检监察干部的职责与信仰有了更加深刻的认识：“办案件就是办人生，纪检监察干部不仅要有‘治已病’的能力，更要有‘治未病’的本领，不仅要有‘打铁’的本领，更要有‘柔情’的心肠。”

“作为一名纪检监察干部，如何避免让‘眉毛上流汗的人’变成‘眉毛下流泪的人’？如何为他们保驾护航，在紧要关头能冲锋在前而无后顾之忧？”洛宁县纪检监察干部程可讲述了如何把握执纪导向的话题：“对待出现失误的干部，我们要在严管中谨慎用好问责的利器，真正厘清‘错’与‘非错’，做到审慎问责、规范问责、精准问责。在厚爱中架起教育挽救的连心桥，真正把教育、感化做到点子上、做进心坎里，激发‘跌倒’的党员干部在实干中破茧成蝶、站稳行远。”