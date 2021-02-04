大事小事别担心，居民都来找这个社区书记……

“来，都来拿传单了解下，小心电信诈骗。”7日上午，洛报融媒记者来到洛龙区白马寺镇东明小区门口，迎面碰上东明社区党支部书记、主任尤军玲。

图为尤军玲进行反诈宣传，右为尤军玲

“来，都来拿传单了解下，小心电信诈骗。”7日上午，洛报融媒记者来到洛龙区白马寺镇东明小区门口，迎面碰上东明社区党支部书记、主任尤军玲。

她身穿志愿者红马甲，嗓音洪亮，不停地向居民派发反诈传单，不时还叮嘱上几句：“只要别惦记小利，咱就不会上当受骗。”

做志愿服务、调解邻里纠纷、协调家庭矛盾……自去年7月从白马寺镇党政办调到东明社区工作，尤军玲管起了社区的大小事，爱管事成了她的标签。

去年，尤军玲遇到这样一件事。东明小区居民反映，小区附近菜市场污水排放不畅，污水常常顺着道路四处乱流，不仅臭气熏天，冬天还容易结冰，存在一定安全隐患。

这事，管不管？“咱社区干部就是给老百姓办事的，当然得管。”尤军玲跑上跑下，协调资金进行污水管道改造，污水直排进入市政污水管网，问题得到了彻底解决。

图为尤军玲为居民办事，右为尤军玲

今年，尤军玲又遇到这样一件棘手事。东明小区内栽种的树木多年未修剪，有的长到三四层楼高，影响底层采光；有的生虫、枯死，干枝容易砸到路人，亟待清理。

没想到，当社区为此事征求居民意见时，有居民直接到网上投诉，说这是破坏绿化。人长千只手，难捂众人口，面对群众不解，这事还管不管？

管！尤军玲一方面耐心做好居民解释工作，一方面安排物业对树木进行修剪。10天时间，树木修剪完毕，有居民点赞：“家里明亮多了。”

来社区工作一年多，尤军玲管社区的事多了，管家里的事少了。去年夏天，正当她盯着社区停车场改造工作时，3岁的小儿子不小心磕碰，额头缝了五针，哭着喊着要妈妈。尤军玲心如刀绞，托付家人照顾好孩子，挂掉电话在办公室哭了一鼻子，又一心扑在工作上。

“社区虽小，可连着千家万户，大事小事都得管到位。只有用心去管事，用心去做事，才能得到群众的真心认可。”尤军玲是这样说的，也是这样做的。(记者 孙小蕊 通讯员 谢静 文/图)