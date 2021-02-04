周王城广场增添新景观！3000多年前周公靠它确定洛阳为“地中”

7日是大雪节气，作为“二十四节气”的重要发祥地，洛阳有不少与节气有关的故事。最近，有市民发现，在刚刚改造完成的周王城广场南广场上，新增了一处“圭表侧影与二十四节气”的景观设施，它跟洛阳有什么关系？背后有哪些历史故事？今天，咱们一起听专家讲一讲。

7日是大雪节气，作为“二十四节气”的重要发祥地，洛阳有不少与节气有关的故事。最近，有市民发现，在刚刚改造完成的周王城广场南广场上，新增了一处“圭表侧影与二十四节气”的景观设施，它跟洛阳有什么关系？背后有哪些历史故事？今天，咱们一起听专家讲一讲。

记者在周王城广场南广场看到，这处新增的景观为一座方形平台。平台中央立着一根金色的柱子，柱子下方，向北延伸出一把金色的“大尺子”。以柱子为圆心，平台上刻画着数个同心圆，从圆心到圆周连成的直线，把这些同心圆细分为若干区域。在圆周最外部，依次序刻有“二十四节气”的名称，对应的圆内区域则标有该节气在一年内出现的月份。

“这根柱子名为表，地上的尺子叫作圭，这里展示的，是我国早期的一种天文观测方法。”洛阳周公庙博物馆周文化专家张灵威介绍，西周初年，周公在营建成周城(即洛邑)时，发明用“土圭测景(通‘影’)”来寻找“地中”和确定“冬至”“夏至”发生的准确时间的科学方法。周公用的是土圭木表，后世在使用时渐渐演变为石圭石表，这个方法就被称作“圭表侧影”。

周公是怎样用这个方法确定洛阳是“地中”的呢？张灵威解释，我国处于北半球，冬至那天，白天最短，日影最长；夏至那天，白天最长，日影最短。《周礼?地官?大司徒》中记载：“以土圭之法测土深，正日景(影)，以求地中。日南则景(影)短，多暑；日北则景(影)长，多寒……日至之景(影)尺有五寸，谓之‘地中’……乃建王国焉。”周公认为，夏至那天日影长“尺五寸”、冬至那天日影长“丈三尺五寸”的地方就是“地中”。经过测量，洛阳也就被认定为“地中”。

记者注意到，在复原展示的“圭表侧影”景观中，地上的圭被刻上了精细的刻度，其中一侧为周代尺的刻度，另一侧则是我们现在使用的长度刻度。张灵威说，周代一尺大约合现在的23.1厘米，测日影用的表长“八尺”，即184.8厘米。元代时，天文学家郭守敬在登封效仿周公建造了一处测影台，现在仍能看到其遗址。

实际上，用圭表来观测日影长度变化寻找“地中”的实测方法，不仅为求得“地中”营建洛邑找到了最佳地点，还为“二十四节气”的确定奠定了科学基础。张灵威介绍，“二十四节气”从西周初年周公“土圭测景”到春秋战国时期逐渐形成，是当时世界上最为先进的历法节令。

如果您对“圭表侧影”感兴趣，不妨到周王城广场看一看吧！(记者 智慧 通讯员 高慧 文/图/视频)