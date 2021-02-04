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参加技能培训，符合补贴条件的可领电子培训券
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.07 19:51

　　日前，洛阳市印发《洛阳市高质量推进“人人持证、技能洛阳”建设工作实施方案》(简称《方案》)，提出在全省率先实现由劳务社会向技能社会转变，为洛阳副中心城市建设提供技能人才支撑的目标任务。

　　根据《方案》，洛阳将围绕技能人才，建立健全培养培训体系、培养动员推广体系、就业创业体系。本文对“建立健全培养动员推广体系”进行解读。

　　●符合条件劳动者可免费参加职业技能评价

　　《方案》提出，要推动建立以市场为导向，以用人单位为主体的技能人才评价制度。

　　把中等职业学校、高等职业学校、本科院校纳入“学历证书+职业技能等级证书”考核评价，中等职业学校毕业生可参加中级工评价，高等职业学校、本科院校应用型专业毕业生可参加高级工评价。

　　符合条件的劳动者均可在全省职业技能评价目录清单内的机构免费参加评价。

　　到2025年建设职业技能等级认定机构140家。

　　●获得世界技能大赛金牌，可直接申报正高级职称

　　建立技能导向激励机制，分类引导企业健全体现技能价值的薪酬分配制度，完善技能人才与科技成果、创新绩效挂钩的奖励制度。

　　允许院校从校企合作、社会培训评价等工作中获得合理报酬，由学校按规定自主分配。

　　“中华技能大奖”、世界技能大赛金牌获得者，可直接申报相应系列正高级职称；“中原技能大奖”“中原技能大师”“中原大工匠”和国赛金牌获得者、世赛获奖者，可直接申报相应系列副高级职称。

　　将世赛获奖者、国赛金牌获得者纳入事业单位招聘“绿色”通道，适用人才编制政策，按规定办理入编入岗手续。

　　●参加世界技能大赛获奖，可优先参评“全国技术能手”等称号

　　《方案》提出，要完善高技能人才评选表彰制度，健全完善“河洛工匠”评选管理办法，构建“河洛大工匠”“河洛工匠”为引领的评选表彰体系。

　　对代表洛阳获得世界技能大赛金、银、铜牌的选手，直接晋升技师或高级技师职业技能等级，优先推荐参加“全国技术能手”“河南省技术能手”“中原大工匠”“河洛工匠”等申报评选。

　　●参加技能培训，可领电子培训券

　　全面推广使用职业培训券。对有培训意愿、符合补贴条件的劳动者发放职业技能电子培训券。通过个人领取使用、培训机构登记验证、人力资源社会保障部门管理审核等流程，优化对劳动者合理引导、实名培训、就业推介等全链条服务，提升培训针对性、有效性。

　　●广泛开展竞赛，推动技能人才成长

　　《方案》提出，要实施技能人才竞赛成长计划，加强职业技能竞赛工作，引导企业职工、院校师生等广泛开展岗位练兵、技能比武。

　　每年举办综合性职业技能竞赛，开展不少于100个职业(工种)竞赛、100场赛事活动，1000名以上选手取得职业资格或职业技能等级证书，实现“百百千”竞赛目标。

　　●营造“劳动光荣、技能宝贵、创造伟大”社会氛围

　　《方案》要求，持续开展技能人才系列宣传，充分动员各类媒体，持续开展技能人才系列宣传，在全社会营造劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的良好社会氛围，让整个社会牢固树立靠培训长本事、靠本事去赚钱的理念，建设“人人持证、技能洛阳”良好生态。

　　●推进“一县一品”建设

　　《方案》提出，将人力资源品牌打造为洛阳就业名片，着力提升传统产业、培育新兴产业、布局未来产业，推进“一县一品”建设，大力宣传“栾川渔工”“嵩县焊工”“伊川护坡工”“宜阳红月嫂”“宜阳足疗”等品牌典型，重点培育“洛阳三彩”“洛阳水席”“九都催乳”“新安紫砂”等品牌。（记者 牛鹏远 通讯员 李帆尹世伟实习生王晓彤）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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